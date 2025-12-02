Το νέο ράλι του χρυσού και η κατηφόρα του Bitcoin

Αν ο Δεκέμβριος κυλήσει για τις αγορές με βάση τα «συστατικά» της πρώτης ημέρας του μήνα, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν… θα βαρεθούμε έως τις γιορτές. Ο τελευταίος μήνας του έτους - και παραδοσιακά δεύτερος καλύτερος από πλευράς επιδόσεων για τις μετοχές – ξεκίνησε με παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα, νέο ράλι στις τιμές του χρυσού, σημαντική «βουτιά» στα crypto και ένα γενικότερα «μουντό» κλίμα στα χρηματιστήρια.

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι οι «ταύροι» τηρούν επιφυλακτική στάση και ετοιμάζονται να αντεπιτεθούν στις εβδομάδες που απομένουν, για να επιβεβαιωθεί η φήμη του Δεκεμβρίου και το περιβόητο Santa Rally. Όμως η τρέχουσα και η επόμενη εβδομάδα ενδεχομένως κρύβουν εκπλήξεις για τις αγορές, οι οποίες δεδομένα έχουν τη δυναμική να ανατρέψουν το σκηνικό.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το μίνι ράλι της περασμένης εβδομάδας οφείλεται στις αυξημένες πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων από την Fed στις 10/12, όμως αυτή την Παρασκευή θα δημοσιευτούν τα στοιχεία για τον PCE (δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών) Σεπτεμβρίου. Από τη μία πρόκειται για έναν δείκτη που επηρεάζει σημαντικά τις αποφάσεις της Fed, από την άλλη ωστόσο, τα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθυστερημένα εξαιτίας του shutdown και δείχνουν την κατάσταση της οικονομίας πριν από τρεις μήνες. Ελλιπής είναι η εικόνα και για την απασχόληση, ενώ αναμένονται τα αυριανά στοιχεία για τα επιδόματα ανεργίας.

Ποια μπορεί, λοιπόν, να είναι η μεγάλη έκπληξη; Τα πονταρίσματα των επενδυτών υποδηλώνουν πλήρη βεβαιότητα (πιθανότητες 87.2% σύμφωνα με το FedWatch Tool) για νέα μείωση από τη Fed. Βρισκόμαστε όμως μία εβδομάδα πριν τη συνεδρίαση και απαγορεύονται οι δηλώσεις των στελεχών της. Αυτό σημαίνει ότι αν τα μάκρο δείξουν αναθέρμανση του πληθωρισμού ή επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, είναι πιθανό οι ισορροπίες στην αρμόδια επιτροπή της Fed για τα επιτόκια να μην επιτρέψουν τη μείωση. Και κάπως έτσι, το κλίμα κινδυνεύει να βαρύνει στην τελική ευθεία για το κλείσιμο του έτους.

Οι διακυμάνσεις στις τιμές του χρυσού αντανακλούν ακριβώς αυτή την κατάσταση με την αρχική ευφορία για τα επιτόκια, αλλά και την… αγωνία των επενδυτών. Το πολύτιμο μέταλλο έτρεξε ένα 6% σε λίγες ημέρες για να επανέλθει στο επίπεδο των 4.300 δολαρίων και πολύ κοντά στα ιστορικά του υψηλά, ωστόσο στις συναλλαγές της Τρίτης υποχωρεί σε ποσοστό άνω του 0,6%.

Με νέες προβλέψεις, η UBS τοποθετεί τη μέση τιμή του χρυσού για το 2026 στα 4.675 δολάρια/ουγγιά, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου της τάξης του 10% από τα τρέχοντα επίπεδα. Παράλληλα, η ελβετική τράπεζα χαρακτηρίζει ελκυστική τη σχέση ρίσκου/ανταμοιβής, στην περίπτωση που οι τιμές διατηρηθούν κοντά στο επίπεδο των 4.000 δολαρίων.

Το καλό για τους λάτρεις του χρυσού είναι ότι η UBS δεν βλέπει να διαμορφώνονται συνθήκες για bear market. Αντιθέτως, παράγοντες όπως η συνεχιζόμενη αγοραστική μανία των κεντρικών τραπεζών, η μακροοικονομική αβεβαιότητα και η τάση αποδολαριοποίησης, θα προσφέρουν στήριξη στο ράλι του χρυσού και το 2026. Πρόκειται για συνθήκες που είναι εντελώς αντίθετες από εκείνες που ευθύνονται για τις πέντε μεγάλες bear markets του χρυσού στα τελευταία 50 χρόνια.

Στο μεταξύ, η Bank of Japan προκάλεσε σεισμικές δονήσεις στις αγορές τη Δευτέρα, με τον διοικητή Καζούο Ουέντα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων στις 19 Δεκεμβρίου. Μία εξέλιξη που θα δώσει ώθηση τόσο στο γεν, όσο και στις αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων, με αποτέλεσμα να αναμένονται εκροές κεφαλαίων από τις αμερικανικές αγορές. Οι δηλώσεις του Ουέντα πυροδότησαν παγκόσμιο sell-off στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων καθώς μία νέα αύξηση των επιτοκίων σηματοδοτεί το τέλος μίας μακράς περιόδου υπερβολικά χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Υπενθυμίζεται ότι η Bank of Japan προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων στο 0,50% τον περασμένο Ιανουάριο, οδηγώντας το κόστος δανεισμού στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών.

Τέλος, την ώρα που ο χρυσός επανέρχεται σε τροχιά ανόδου, στην αγορά των crypto έχει σημάνει συναγερμός, καθώς σημειώνεται το μεγαλύτερο sell-off από το 2021. Η τιμή του bitcoin υποχώρησε πάνω από 18.000 δολάρια μέσα στον Νοέμβριο, που είναι η μεγαλύτερη πτώση από τον Μάιο του 2021 όταν κατέρρευσαν πολλά από τα δημοφιλέστερα κρυπτονομίσματα. Σήμερα, το bitcoin βρίσκεται 31% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου και από την αγορά έχουν εξαϋλωθεί συνολικά πάνω από 1,3 τρισ. δολάρια.

Το πολύ αρνητικό για το Bitcoin και τα crypto είναι ότι δείχνουν αδυναμία να εκμεταλλευτούν το θετικό momentum που διαμορφώνεται από τις προσδοκίες μείωσης των επιτοκίων. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες καθώς θα αποδειχθεί αν το «έξυπνο χρήμα» έχει αποφασίσει να απομακρυνθεί από τα crypto λόγω της υπερβολικής μεταβλητότητας.