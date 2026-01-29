Ράλι διαρκείας σε χρυσό και ασήμι: Τι προβλέπουν διεθνείς οίκοι και αναλυτές

Το νέο ιστορικό ρεκόρ πάνω από τα 5.500 δολάρια ανά ουγγιά δεν είναι προϊόν μιας στιγμιαίας γεωπολιτικής έντασης, αλλά το αποτέλεσμα ενός ράλι με διάρκεια, βάθος και, όπως σημειώνουν διεθνείς οίκοι και αναλυτές στο Bloomberg δομικά χαρακτηριστικά.

Η εικόνα της αγοράς είναι ενδεικτική. Η τιμή spot του χρυσού κινείται κοντά στα 5.600 δολάρια, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο άνω του 5%, έχοντας νωρίτερα αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό. Αντίστοιχα εκρηκτική είναι και η πορεία του ασημιού, που ξεπερνά τα 120 δολάρια ανά ουγγιά, επιβεβαιώνοντας ότι το ράλι στα πολύτιμα μέταλλα δεν περιορίζεται σε μία μόνο αγορά, αλλά έχει ευρύτερη βάση.

Πίσω από την κίνηση αυτή, οι αγορές «διαβάζουν» κάτι περισσότερο από έναν βραχυπρόθεσμο φόβο. Όπως σημειώνει ο Edward Meir της Marex, ο συνδυασμός του αυξανόμενου αμερικανικού χρέους και της σταδιακής αποσύνθεσης του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος σε περιφερειακούς πόλους οδηγεί επενδυτές και θεσμικούς σε συστηματική συσσώρευση χρυσού. Πρόκειται για μια τάση που, όπως επισημαίνεται σε αναλύσεις μεγάλων επενδυτικών οίκων, δύσκολα αντιστρέφεται χωρίς μια ουσιαστική αλλαγή στο μακροοικονομικό αφήγημα.

Από το «safe haven» στο στρατηγικό αποθεματικό

Η ειδοποιός διαφορά σε αυτό το ανοδικό κύμα είναι ότι ο χρυσός δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως αντιστάθμιση κινδύνου σε περιόδους κρίσης ή πληθωρισμού. Όπως τονίζουν αναλυτές της OCBC, αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως ουδέτερο και αξιόπιστο αποθεματικό αξίας, ικανό να προσφέρει διαφοροποίηση σε ένα ευρύ φάσμα μακροοικονομικών καθεστώτων. Με απλά λόγια, δεν συνιστά απλώς «ασφάλεια», αλλά εναλλακτική.

Η ενίσχυση αυτή έρχεται σε μια συγκυρία όπου οι αποφάσεις της Fed εντείνουν, αντί να αμβλύνουν, την αβεβαιότητα. Η διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων και οι δηλώσεις του Τζερόμ Πάουελ ότι ο πληθωρισμός παραμένει αισθητά πάνω από τον στόχο του 2% υπενθυμίζουν στις αγορές ότι η νομισματική χαλάρωση δεν είναι δεδομένη, ενώ το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, ιδίως στις ΗΠΑ, συνεχίζει να αυξάνεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αποδυνάμωση του δολαρίου λειτουργεί ως επιταχυντής. Ο χρυσός γίνεται φθηνότερος για κατόχους άλλων νομισμάτων, την ώρα που ενισχύεται το λεγόμενο «trade της υποτίμησης», δηλαδή η στροφή κεφαλαίων από νομίσματα και ομόλογα προς σκληρά περιουσιακά στοιχεία.

Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Bloomberg, η φυσική ζήτηση παραμένει ισχυρή, με καταστήματα σε Σαγκάη και Χονγκ Κονγκ να καταγράφουν αυξημένη κίνηση, καθώς ιδιώτες επενδυτές ποντάρουν στη συνέχιση της ανόδου.

Τι συμβαίνει με το ασήμι

Αν ο χρυσός αποτελεί τον «πυρήνα» του ράλι, το ασήμι λειτουργεί ως ο μοχλευμένος παίκτης. Με άνοδο άνω του 60% από την αρχή του έτους, το λευκό μέταλλο επωφελείται τόσο από τη μετατόπιση επενδυτών που αναζητούν φθηνότερη εναλλακτική στον χρυσό, όσο και από μια αγορά με σαφείς ενδείξεις στενότητας.

Η Standard Chartered επισημαίνει ότι η αγορά ασημιού αναμένεται να εμφανίσει νέο έλλειμμα φέτος, με τη μειωμένη διαθεσιμότητα αποθεμάτων να αποτελεί τον πραγματικό περιοριστικό παράγοντα. Σε μια αγορά με χαμηλότερη ρευστότητα σε σχέση με τον χρυσό, η αυξημένη κερδοσκοπία οδηγεί σε πολύ πιο έντονες ημερήσιες διακυμάνσεις, ενισχύοντας τη μεταβλητότητα αλλά και τη δυναμική της ανόδου.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ευρύτερο ράλι στα πολύτιμα μέταλλα, που συμπαρασύρει και την πλατίνα, ενώ το παλλάδιο εμφανίζει πιο μεικτή εικόνα, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά κάνει διακρίσεις και δεν κινείται αδιακρίτως.

Το κρίσιμο ερώτημα για τις αγορές δεν είναι πλέον αν ο χρυσός μπορεί να διορθώσει βραχυπρόθεσμα, κάτι αναμενόμενο μετά από τόσο απότομη άνοδο, αλλά αν έχει αλλάξει μόνιμα καθεστώς. Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις των διεθνών οίκων, οι ροές κεφαλαίων και η συμπεριφορά των κεντρικών τραπεζών δείχνουν ότι το ράλι δεν στηρίζεται σε άμμο, αλλά σε μια βαθύτερη αναδιάταξη του παγκόσμιου επενδυτικού χάρτη.

Οι προβλέψεις

Η ετήσια έρευνα προβλέψεων για τα πολύτιμα μέταλλα που διεξήγαγε το London Bullion Market Association (LBMA) δείχνει ότι οι αναλυτές προβλέπουν ισχυρή ανοδική δυναμική για τον χρυσό, ότι θα μπορούσε να φτάσει έως και τα $7.150.

«Τα πολύτιμα μέταλλα ξεκίνησαν το 2026 με ισχυρούς ευνοϊκούς ανέμους. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο χρυσός, το ασήμι, η πλατίνα και το παλλάδιο θα καταγράψουν νέα ιστορικά υψηλά μέσα στη νέα χρονιά, όχι μόνο υπερβαίνοντας το όριο των $6.000 για τον χρυσό, αλλά ενδεχομένως φθάνοντας ακόμη και τα $7.000 η ουγγιά. Το ασήμι αναμένεται να αγγίξει τα $160, η δε πλατίνα θα μπορούσε να δει κορυφές άνω των $3.000 με το παλλάδιο να ακολουθεί από κοντά», αναφέρει η έρευνα του LBMA, που βασίστηκε στις προβλέψεις αναλυτών από 28 επενδυτικούς οίκους.

Τον Δεκέμβριο η Goldman Sachs ανέβασε τον δικό της στόχο για τον χρυσό στα $5.400 από τα $4.900 που ήταν μέχρι πρότινος. Προέβλεπε δε ότι οι αγορές των κεντρικών τραπεζών θα φτάσουν τους 60 τόνους μηνιαίως κατά μέσο όρο, καθώς συνεχίζεται η διαφοροποίηση των αποθεματικών και από νομισματικές αρχές στις αναδυόμενες οικονομίες.