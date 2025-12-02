Χρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από 3 μήνες έχουν περάσει από τα μέσα Αυγούστου, όταν ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών είχε πετύχει την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας δεκαπενταετίας κοντά στις 2.135 μονάδες.

Από τότε μέχρι και τώρα, κινείται μέσα σε ένα σχετικά περιορισμένο εύρος διακύμανσης, καθώς οι αγοραστές κάνουν πολύ αισθητή την παρουσία τους όταν ο ΓΔ αποπειράται την κάθοδο κάτω από τις 2.000 μονάδες και οι πωλητές ζωντανεύουν όταν αυτός ξεπερνά τις 2.100. Αυτό έγινε και στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Την Τετάρτη ο δείκτης ξεπέρασε ανοδικά τις 2.100 μονάδες, την Πέμπτη προσπάθησε, χωρίς επιτυχία όμως, να ανεβεί λίγο παραπάνω και την Παρασκευή υποχώρησε στις 2.083,15.

Χθες, πρώτη μέρα του Δεκεμβρίου και της νέας εβδομάδας, η αγορά κινήθηκε και πάλι ανοδικά και μάλιστα κόντρα στο διεθνές κλίμα και ο Γενικός Δείκτης τελείωσε την ημέρα στις 2.099,35 μονάδες, ανεβασμένος κατά 0,78%.

Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν στην αδυναμία των τελευταίων συνεδριάσεων του Νοεμβρίου έπαιξαν κάποιο ρόλο το τέλος του μήνα [θεωρητικά οι μεγάλοι ξένοι θεσμικοί επενδυτές «κλείνουν τα βιβλία τους»] ή η αμερικανική αργία λόγω της ημέρας των Ευχαριστιών.

Είτε έπαιξαν όμως είτε όχι, αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία και σίγουρα δεν αλλάζει την εικόνα που περιγράψαμε παραπάνω. Περισσότερο μας ενδιαφέρει να δούμε ποιες είναι οι μετοχές που συμμετέχουν πιο ενεργά στην προσπάθεια υπερνίκησης του, ψυχολογικού περισσότερο, εμποδίου των περίπου 2.100 μονάδων, καθώς συνεχίζονται οι μάχες των αγοραστών με τους πωλητές.

Ξεκινάμε βέβαια από τις μεγάλες συστημικές τράπεζες, οι οποίες ούτως ή άλλως παίζουν τον μεγαλύτερο ρόλο στις επιδόσεις των βασικών δεικτών του ΧΑ αφού η συμμετοχή τους σε αυτόν είναι πολύ σημαντική. Και οι τέσσερις, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, δεν έχουν απομακρυνθεί σημαντικά από τα υψηλότερα σημεία τους και συνεχίζουν να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των επενδυτών και τις προτιμήσεις των χρηματιστηριακών αναλυτών.

Οι αναβαθμίσεις τους συνεχίζονται και οι τιμές τους απέχουν αρκετά από τις τιμές στόχους, κάτι που τους δίνει σαφώς σημαντικό περιθώριο ανόδου. Οι μεγάλες διανομές προς τους μετόχους, με την μορφή μερισμάτων και αγορών ιδίων μετοχών, η σημαντική πιστωτική επέκταση, οι σημαντικές επιχειρηματικές τους συμφωνίες, η αύξηση των εσόδων από σταθερές πηγές και η σημαντική κεφαλαιακή τους επάρκεια αποτελούν τα όπλα των μετοχών στην προσπάθεια εισόδου σε έναν νέο ανοδικό κύκλο, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ακόμα διαπραγματεύονται με έκπτωση απέναντι στις υπόλοιπες τράπεζες της Ευρωζώνης.

Πολύ σημαντική είναι και λογικά θα συνεχίσει να είναι, η συνεισφορά των δύο μεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιρειών. Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, βοηθούμενη από τις συνεχείς αναβαθμίσεις από τις εκθέσεις των χρηματιστηριακών αναλυτών, έχει πετύχει διαδοχικά νέα υψηλά το τελευταίο διάστημα και η συμπεριφορά της δείχνει πως αυτό δεν αποκλείεται να συνεχιστεί. Η συνεισφορά των συμβάσεων παραχώρησης στα μελλοντικά κέρδη της εταιρείας είναι ένα από τα βασικότερα «ατού» που επισημαίνουν οι αναλυτές.

Πολλά νέα υψηλά έχει πετύχει πρόσφατα και η μετοχή του ομίλου Aktor. Σε αυτή την περίπτωση, η άνοδος δεν σχετίζεται με αισιόδοξες εκθέσεις χρηματιστηριακών αναλυτών αλλά με πολύ σημαντικές εξελίξεις που ανέβασαν πολύ το επενδυτικό ενδιαφέρον. Φυσικά, αναφερόμαστε στις μεγάλες συμφωνίες για την εισαγωγή αμερικανικού LNG στην Ελλάδα, και μέσω αυτής στα ενδότερα της Ευρώπης.

Σημαντική θετική έκπληξη το τελευταίο διάστημα ήταν η αφύπνιση της μετοχής του ΟΤΕ, η οποία έχει αναδειχθεί και πάλι σε στυλοβάτη του Γενικού Δείκτη. Ενώ η μετοχή ήταν ξεχασμένη για μεγάλο διάστημα, μία σειρά θετικών εκθέσεων από χρηματιστηριακούς αναλυτές, κυρίως από το εξωτερικό, αναθέρμανε το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Πολύ δυνατή το τελευταίο διάστημα είναι η μετοχή της άλλης πάλαι ποτέ ΔΕΚΟ, δηλαδή της ΔΕΗ. Η παρουσίαση του αναθεωρημένου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, τα καλά της αποτελέσματα, οι θετικές εκθέσεις των χρηματιστηριακών αναλυτών και η δραστηριοποίησή της στον τομέα των data centers έχουν δώσει ιδιαίτερη ώθηση στη μετοχή και της δίνουν δύναμη για την συνέχεια.

Σημαντική είναι η συμβολή και των εταιρειών του βιομηχανικού κλάδου. Ο όμιλος Viohalco, και με τις τρεις μετοχές του, έχει πολύ σημαντικές αποδόσεις τους τελευταίους μήνες και έχει βοηθήσει τις ανοδικές προσπάθειες του δείκτη. Η Cenergy εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις και τις προοπτικές της, η Elval Halcor έχει μπει και πάλι στο μικροσκόπιο των επενδυτών που εκτιμούν πλέον περισσότερο το μέγεθος και τις επιδόσεις της και η μητρική Viohalco προφανώς ευνοείται και αυτή από την καλή απόδοση των θυγατρικών της. Και οι τρεις μετοχές βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τα υψηλά τους.

Σε νέα υψηλά βρέθηκε η μετοχή της Motor Oil, η οποία ευνοείται από την διατήρηση των περιθωρίων διύλισης σε υψηλά επίπεδα και την επιστροφή των μονάδων της σε πλήρη λειτουργία. Στα υψηλότερα σημεία έχει βρεθεί και η μετοχή της Titan International, καθώς οι οικονομικές της επιδόσεις και η παρουσίαση των επιχειρηματικών της σχεδίων για τα επόμενα χρόνια την έφεραν και πάλι στο επενδυτικό προσκήνιο.

Όπως είναι τα πράγματα αυτή την στιγμή, είναι λογικό να περιμένουμε πως οι παραπάνω μετοχές θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον Γενικό Δείκτη στην προσπάθειά του να υπερβεί επιτέλους την περιοχή των 2.100 μονάδων και να μπει στο επόμενο σκέλος της ανοδικής κίνησης που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια. Αν θέλαμε να «ποντάρουμε» και σε κάποιες άλλες μετοχές που τώρα τελευταία δεν έχουν δώσει βοήθεια στους δείκτες της χρηματιστηριακής μας αγοράς, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε δύο περιπτώσεις.

Η πρώτη είναι αυτή του ΟΠΑΠ, ο οποίος βρίσκεται μέσα στη διαδικασία απορρόφησης της μητρικής του εταιρείας, της Allwyn, μέσω της οποίας θα δημιουργηθεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και των στοιχημάτων.

Το σχετικά περίπλοκο του εγχειρήματος και οι, αστήρικτοι όπως αποδείχθηκε, φόβοι για αλλαγή προς το χειρότερο της φορολόγησης των μερισμάτων, έχουν ταλαιπωρήσει λίγο τη μετοχή. Καθώς όμως περνούν οι μέρες και οι επενδυτές «χωνεύουν» τις λεπτομέρειες του μεγάλου deal, είναι πολύ πιθανόν να στρέψουν και πάλι την προσοχή τους στις πολύ θετικές προοπτικές του νέου επιχειρηματικού σχήματος και να δώσουν νέα ώθηση στη μετοχή.

Μία άλλη περίπτωση που μπορεί σύντομα να βρεθεί και πάλι ανάμεσα στις πρωταγωνίστριες της χρηματιστηριακής μας αγοράς είναι αυτή της Credia Bank, καθώς προχωρά το πολύ σημαντικό deal της αγοράς της HSBC Μάλτας και ταυτόχρονα εξελίσσεται και το επιχειρηματικό της σχέδιο εντός Ελλάδος. Αν αυτά συνδυαστούν και με την αύξηση της διασποράς της μετοχής, πράγμα που περιμένει εδώ και καιρό η αγορά, μπορεί να δώσει και αυτή μία χείρα βοηθείας στον ΓΔ.

Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα στοιχεία των βασικών εισηγμένων εταιρειών μπορούν εύκολα να στηρίξουν μία νέα ανοδική κίνηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με την προϋπόθεση πως οι διεθνείς αγορές δεν θα βάλουν τρικλοποδιά στην αγορά μας, οι μετοχές που είδαμε παραπάνω και, ελπίζουμε, και κάποιες άλλες που θα βρουν πάλι τις δυνάμεις τους, μπορούν να δώσουν την κατάλληλη ώθηση στον Γενικό Δείκτη.