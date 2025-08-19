Ανάλυση WSJ: Η δύσκολη αποστολή του Τραμπ - Πώς θα φέρει Πούτιν και Ζελένσκι στο ίδιο τραπέζι

Αποφασισμένος να φέρει τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε απευθείας διάλογο - για πρώτη φορά από το 2019 - είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, αυτό ίσως να είναι το λιγότερο δύσκολο μέρος της εξίσωσης. Το πραγματικό πρόβλημα είναι η αξιοπιστία της Ρωσίας, η οποία έχει αθετήσει κατ’ επανάληψη δεσμεύσεις της στο παρελθόν.

Όπως αναφέρει, η εικόνα των δύο ηγετών σε κοινό τραπέζι θα είχε ισχυρό διπλωματικό αντίκτυπο και θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια καμπή στον πόλεμο. Όμως, η πρόκληση δεν είναι απλώς η συνάντηση, αλλά το αν θα υπάρξει πραγματική διάθεση για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Για το Κίεβο, κάθε συζήτηση πρέπει να συνοδευτεί από σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας από ΕΕ ή ΗΠΑ. Αντίθετα, για τη Μόσχα, η συμμετοχή δυτικών δυνάμεων σε ειρηνευτικές αποστολές θεωρείται «απαράδεκτη». Το χάσμα αυτό περιπλέκει την εξίσωση, ενώ η δυσπιστία προς τις προθέσεις του Πούτιν παραμένει ισχυρή.

Η Ρωσία, σύμφωνα με τη WSJ, έχει ιστορικό παραβίασης συμφωνιών, όπως μετά το 2014, όταν δεσμεύτηκε ότι δεν θα προχωρήσει σε νέα εισβολή, αλλά τελικά το έκανε. Όπως σημειώνει ο Αμερικανός αναλυτής Τσαρλς Κούπσαν, «το ερώτημα είναι αν ο Πούτιν διαπραγματεύεται με καλή πίστη ή απλώς κερδίζει χρόνο».

Επιπλέον, οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες. Ο πόλεμος συνεχίζεται με βαριές απώλειες, οι ρωσικές αξιώσεις για το Ντονμπάς συγκρούονται με το Σύνταγμα της Ουκρανίας, και οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν ασυμβίβαστες. Ακόμη και μια πρώτη «χειραψία» δεν εγγυάται πρόοδο.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει παραδεχθεί ότι η υπόσχεσή του να βάλει τέλος στον πόλεμο «μέσα σε μία μέρα» ήταν μάλλον πιο περίπλοκη από όσο φανταζόταν. Παρόλα αυτά, προωθεί το σχέδιο μιας τριμερούς Συνόδου Κορυφής, στην οποία θα επιχειρήσει να εμφανιστεί ως ο αρχιτέκτονας μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Όμως, όπως προειδοποιούν αναλυτές, η διαδικασία είναι «αντεστραμμένη»: οι λεπτομέρειες πρέπει να προηγούνται μιας συνάντησης Κορυφής, διαφορετικά το ρίσκο αποτυχίας είναι μεγάλο. Με τις επιθέσεις της Ρωσίας να συνεχίζονται ακόμη και τις ημέρες κρίσιμων διπλωματικών επαφών, η αβεβαιότητα γύρω από το αν η Μόσχα μπορεί να τηρήσει οποιαδήποτε νέα δέσμευση παραμένει έντονη.

Politico: Πιθανή τριμερής Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι στη Βουδαπέστη

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει τη Βουδαπέστη ως πιθανό τόπο διεξαγωγής μιας ενδεχόμενης τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το Politico.

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό μέσο επικαλείται ως πηγή έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ την ίδια ώρα που η Ελβετία μέσω του υπουργού Εξωτερικών της, Ιγκνάσιο Κασίς, εξέφραζε την επιθυμία η χώρα θα φιλοξενήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, παρά το διεθνές ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Βλαντίμιρ Πούτιν. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Politico για σχόλιο.

Αν και η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ συχνά εξετάζει πολλαπλές τοποθεσίες και ο τελικός χώρος διεξαγωγής της συνάντησης ενδέχεται να αλλάξει, η Βουδαπέστη του Βίκτορ Όρμπαν κερδίζει «πόντους», σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα.

Να σημειωθεί, ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Τραμπ του ανέφερε ότι προτιμά τη Μόσχα, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αντιπρότεινε τη Γενεύη ως ιδανικό σημείο συνάντησης, που είναι γνωστή για την ουδετερότητά της ως τόπος διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών.

Reuters: Ποιες πόλεις είναι υποψήφιες να τη φιλοξενήσουν

Γενεύη και Ρώμη είναι οι πιθανότερες πόλεις για να φιλοξενήσουν την συνάντηση των δύο ηγετών, ενώ μέσα στις υποψήφιες είναι και η Βουδαπέστη, ανέφερε νωρίτερα το Reuters

Ο Εμανουέλ Μακρόν πιέζει τώρα τη Γενεύη ως την τοποθεσία μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σήμερα το πρωί, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η συνάντηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε «μια ουδέτερη χώρα» και επομένως «ίσως στην Ελβετία... ή σε άλλη χώρα».

«Υποστηρίζω τη Γενεύη», είπε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε επίσης ότι η Γενεύη «θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος χώρος», προσθέτοντας ότι «η Ιταλία είναι υπέρ», ενώ αυτή η επιλογή προτιμάται από τους Ρώσους.

Εν τω μεταξύ, η Ρώμη είναι μια επιλογή που προτιμούν ο Τραμπ και ο Ζελένσκι, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, συμφωνούν με τον Τραμπ για τη Ρώμη.

«Αξιολογούμε ακόμη αρκετές τοποθεσίες», είπαν διπλωμάτες της ΕΕ.

Το Reuters, από την πλευρά του, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, αναφέρει ότι μια συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία.

Η Ουγγαρία είχε προηγουμένως θεωρηθεί ως μία από τις πιθανές τοποθεσίες για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, διατηρεί στενές σχέσεις και με τον Αμερικανό και με τον Ρώσο πρόεδρο, σύμφωνα με το CNN.

Επιπλέον, τον Απρίλιο, η Ουγγαρία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC), το οποίο είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν.

AFP: Ο Πούτιν πρότεινε διμερή με Ζελένσκι στη Μόσχα - Αρνήθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να οργανώσει μια συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες, ανέφερε σήμερα μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έχει δηλώσει δημοσίως ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αρνήθηκε η συνάντηση αυτή να οργανωθεί στη Μόσχα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, υποστηρικτές του Κιέβου έναντι της Ρωσίας.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είπαν στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η επιλογή μιας συνάντησης στη Μόσχα «δεν φαίνεται να είναι καλή ιδέα», διευκρίνισε μια διπλωματική πηγή που πρόσκειται στις συζητήσεις.