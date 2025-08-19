Ο Λευκός Οίκος εξετάζει τη Βουδαπέστη ως πιθανό τόπο διεξαγωγής μιας ενδεχόμενης τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το Politico.

Exclusive: White House eyes Budapest for peace talks with Zelenskyy and Putin https://t.co/nXSHm6axkY — POLITICO (@politico) August 19, 2025

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό μέσο επικαλείται ως πηγή έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ την ίδια ώρα που η Ελβετία μέσω του υπουργού Εξωτερικών της, Ιγκνάσιο Κασίς, εξέφραζε την επιθυμία η χώρα θα φιλοξενήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, παρά το διεθνές ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Βλαντίμιρ Πούτιν. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Politico για σχόλιο.

Αν και η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ συχνά εξετάζει πολλαπλές τοποθεσίες και ο τελικός χώρος διεξαγωγής της συνάντησης ενδέχεται να αλλάξει, η Βουδαπέστη του Βίκτορ Όρμπαν κερδίζει «πόντους», σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα. Να σημειωθεί, ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Τραμπ του ανέφερε ότι προτιμά τη Μόσχα, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αντιπρότεινε τη Γενεύη ως ιδανικό σημείο συνάντησης, που είναι γνωστή για την ουδετερότητά της ως τόπος διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών.

AFP: Ο Πούτιν πρότεινε διμερή με Ζελένσκι στη Μόσχα - Αρνήθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να οργανώσει μια συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες, ανέφερε σήμερα μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έχει δηλώσει δημοσίως ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αρνήθηκε η συνάντηση αυτή να οργανωθεί στη Μόσχα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, υποστηρικτές του Κιέβου έναντι της Ρωσίας.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είπαν στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η επιλογή μιας συνάντησης στη Μόσχα «δεν φαίνεται να είναι καλή ιδέα», διευκρίνισε μια διπλωματική πηγή που πρόσκειται στις συζητήσεις.