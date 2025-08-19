Καλοκαιρινό πάρτι αποδόσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η επιστροφή στο γραφείο από τις καλοκαιρινές διακοπές και η προσαρμογή με την επικαιρότητα της αγοράς τα τελευταία χρόνια ήταν μια σχετικά εύκολη διαδικασία αφού η μείωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος δεν άλλαζε και πολύ την εικόνα στο ταμπλό.

Οι τιμές των μετοχών ήταν λίγο πολύ οι ίδιες, τα νέα εντός και εκτός είχαν χαμηλό δείκτη ενδιαφέροντος. Φέτος, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα στην αιχμή των καλοκαιρινών αδειών, η πρώτη μέρα στο γραφείο ήταν μια κανονική χρηματιστηριακή ημέρα: Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, τα τηλεφωνά χτυπούσαν με αμείωτο ρυθμό και οι τζίροι συνεχίζουν να εκπλήσσουν θετικά.

Μέχρι στιγμής ο Αύγουστος τρέχει με 253 εκατ. ευρώ μέση ημερήσια αξία συναλλαγών, βάζοντας σοβαρή υποψηφιότητα ακόμα και για την καλύτερη φετινή μηνιαία επίδοση ξεπερνώντας τα 259 εκατ. ευρώ του Μαρτίου.

Βέβαια, ο Ιούλιος είχε προϊδεάσει για το τι έρχεται: Οι εισροές στα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού ξεπέρασαν τα 71,4 εκατ. ευρώ μόνο σε ένα μήνα όταν στους προηγούμενους έξι μήνες ήταν 56,9 εκατ. ευρώ.

Για να βρει τέτοιο μήνα εισροών η συγκεκριμένη κατηγορία των αμοιβαίων εσωτερικού πρέπει να κοιτάξει πίσω πάνω από 20 χρόνια! Την τελευταία φορά που οι εισροές ξεπέρασαν τα 70 εκατ. ευρώ ήταν ο Ιανουάριος του 2004.

Την ίδια στιγμή η αφύπνιση των κωδικών εσωτερικού ανεβάζει στροφές: Οι ενεργοί κωδικοί τον Ιούλιο επέστρεψαν δυναμικά πάνω από τους 33.000 (33.764), την υψηλότερη μέτρηση που έχει καταγραφεί από τον Μάιο του 2021 (36.091).

Ένα άλλο χαρακτηριστικό, βασικό για την αύξηση της κινητικότητας των χαρτοφυλακίων, είναι η διάχυση της ανόδου. Πλέον δεν υπάρχει χαρτοφυλάκιο που να μην έχει πάρει «κάτι» από την φετινή άνοδο.

Η αίσθηση της αύξησης της περιουσίας των επενδυτών έχει συμβάλει στην αλλαγή της ψυχολογίας και πλέον η ανάληψη ρίσκου είναι πιο εύκολη ακόμα και από συντηρητικούς κωδικούς.

Με αυτά και με αυτά ο Αύγουστος ήδη βρίσκεται 5% ψηλότερα από εκεί που τελείωσε ο Ιούλιος και έχει τα φόντα να γίνει ο δέκατος συνεχόμενος μήνας ανόδου στο ΧΑ.

Παρά την συρρίκνωση του περιεχομένου της αγοράς η κερδοφορία των εταιριών, τα υψηλά μερίσματα και οι επιχειρηματικές συμφωνίες κρατάνε ακμαίο το ενδιαφέρον των επενδυτών και σε συνδυασμό με το θετικό διεθνές κλίμα συντηρούν το ράλι στις τιμές των μετοχών.

Αν τελικώς υπάρξει αίσια έκβαση στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων η δυναμική της αγοράς θα ενισχυθεί και άλλο και λόγοι για αυτό υπάρχουν πολλοί: Το ενεργειακό κόστος σε βιομηχανικούς ομίλους και σε εταιρίες μεταφορών θα υποχωρήσει, τα περιθώρια κερδοφορίας θα δείξουν βελτίωση και δεν αποκλείεται στα αποτελέσματα του εννεαμήνου οι εταιρίες να προχωρήσουν σε θετική αναθεώρηση των επιχειρηματικών τους πλάνων για την επόμενη χρήση.

Παράλληλα οι οικονομίες θα έχουν μια ευκαιρία να μειώσουν τον πληθωρισμό και να δημιουργηθούν κεφαλαιακά αποθέματα που είτε θα ενισχύσουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών ή θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις. Η σταθεροποίηση των τιμών θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των καταναλωτών, δημιουργώντας συνθήκες για πιο βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη. Οι κεντρικές τράπεζες θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευχέρεια στη διαμόρφωση της νομισματικής τους πολιτικής, ενώ η ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση θα δώσει περαιτέρω ώθηση σε αναπτυξιακά έργα και καινοτόμες πρωτοβουλίες στον ιδιωτικό τομέα.

Εν κατακλείδι, η φετινή επιστροφή από τις διακοπές δεν θυμίζει σε τίποτα τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον αυτά που ξεκινούν από το 2007 και μετά. Η αγορά εμφανίζει πρωτοφανή κινητικότητα, οι επενδυτές δείχνουν αυξημένη εγρήγορση και το χρηματιστηριακό ενδιαφέρον είναι διάχυτο σε κάθε επίπεδο.

Αν και οι προκλήσεις παραμένουν, το θετικό momentum, οι ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες και η προσδοκία για περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού μέσω της αποκλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης δημιουργούν το κατάλληλο υπόβαθρο για έναν δυναμικό χρηματιστηριακό Σεπτέμβριο.

Το αν αυτή η τάση θα έχει διάρκεια, θα εξαρτηθεί από την έκβαση των διεθνών εξελίξεων και την ικανότητα των οικονομιών να κεφαλαιοποιήσουν τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά τους. Από τι φαίνεται φέτος το «Sell in May» το πήραν οι αέρηδες του Αυγούστου...