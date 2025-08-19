Αποκλειστική συνέντευξη παραχώρησε στο NBC, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, δηλώνοντας πως παραμένει δύσπιστος ως προς το αν ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Όταν βλέπω την κατάσταση και τα γεγονότα, δεν τον θεωρώ πρόθυμο για ειρήνη τώρα», είπε, αν και παραδέχτηκε ότι ίσως είναι «υπερβολικά απαισιόδοξος», ανέφερε.

Η συνέντευξη έρχεται λίγο μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον πρόεδρο της Ουκρανίας αλλά και τις κορυφαίες δυνάμεις της Ευρώπης στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η αισιοδοξία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον θεωρεί ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. Ο Μακρόν τόνισε πως είναι απαραίτητη η αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία, ακόμα και με την επιβολή νέων κυρώσεων αν δεν υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες Πούτιν–Ζελένσκι ή σε τυχόν τριμερή συνάντηση.

Ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία είναι ο «επιτιθέμενος», έχοντας σκοτώσει αμάχους, απαγάγει παιδιά και αρνηθεί ανακωχή. Επανέλαβε ότι η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε να αποτραπούν νέες επιθέσεις. Ενθαρρυντικό χαρακτήρισε το γεγονός ότι ο Τραμπ μετέφερε πως ο Πούτιν δέχθηκε να συζητήσει τέτοιες εγγυήσεις.

Όσον αφορά την πιθανότητα ανακωχής, είπε ότι την ελπίζει, αλλά επισήμανε πως οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονταν ακόμη και κατά τη διάρκεια της συνάντησης των ηγετών στην Ουάσιγκτον, καθιστώντας δύσκολες τις συνομιλίες ειρήνης. Απέρριψε επίσης την ιδέα «ανταλλαγής εδαφών», τονίζοντας ότι αυτό είναι θέμα που μόνο οι Ουκρανοί μπορούν να αποφασίσουν.

Ακόμη, στο πλευρό του Μακρόν στον Λευκό Οίκο βρέθηκαν κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ αυτών η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Μαρκ Ρούτε, ο Κιρ Στάρμερ, ο Φρίντριχ Μερτς και η Τζόρτζια Μελόνι, γεγονός που υπογράμμισε τη βαρύτητα των συνομιλιών. Ο Μακρόν κατέληξε ότι ο πόλεμος δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αλλά την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης και τη συλλογική αξιοπιστία της Δύσης.