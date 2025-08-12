Η κυβέρνηση Τραμπ αξιολογεί τα σχέδια για τη δημιουργία μιας «Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης για Εγχώριες Πολιτικές Ταραχές» που θα αποτελείται από εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς, με αποστολή την ταχεία ανάπτυξη σε πόλεις των ΗΠΑ που αντιμετωπίζουν διαμαρτυρίες ή αναταραχές, ανέφερε την Τρίτη η Washington Post επικαλούμενη εσωτερικά έγγραφα του Πενταγώνου. Την είδηση αναδημοσιεύει το Reuters.

Χθες, το Reuters μετέδωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι στους 800 ανέρχονται οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς τους οποίους αναπτύσσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στην πόλη της Ουάσινγκτον, για να στηρίξουν τις τοπικές και ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου, σε έκτακτα μέτρα, απαραίτητα για την πόλη.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί μια νομοθεσία για την Περιφέρεια Κολούμπια, με την οποία θέτει το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Πόλης της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο, μια σπάνια και αμφιλεγόμενη κίνηση.

«Το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας και οι ομοσπονδιακές αρχές θα υποστηριχθούν στην προσπάθεια, μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, με τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον που θα διαθέσουμε. Και πολύ περισσότερους, αν χρειαστεί, πολύ περισσότερους», τόνισε ο Τραμπ, και συμπλήρωσε: «Η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες».

Νωρίτερα, το μεσημέρι της Δευτέρας, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Η Ουάσιγκτον θα ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ σήμερα! Το έγκλημα, η βαρβαρότητα, η βρωμιά και τα αποβράσματα θα ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ. Θα ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΑΣ ΠΟΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ! Οι μέρες των αδίστακτων δολοφονιών και των τραυματισμών αθώων ανθρώπων έχουν ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ! Έφτιαξα γρήγορα τα σύνορα (ΜΗΔΕΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ τους τελευταίους 3 μήνες!), η Ουάσιγκτον είναι η επόμενη!!!».

Από πλευράς του, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, πρόσθεσε ότι μονάδες της Εθνοφρουράς αναμένεται να φτάσουν στην πρωτεύουσα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα για να «αποκαταστήσουν τον νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια», δηλώνοντας ότι θα τους επιτραπεί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Επίσης, είχε ζητήσει την Κυριακή να απομακρυνθούν αμέσως οι άστεγοι από την Ουάσινγκτον.

Ενώ τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν μείωση των βίαιων εγκλημάτων στην Πόλη της Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε στην ανάληψη του ελέγχου της αστυνομίας της πρωτεύουσας, που κυβερνάται υπό ένα μοναδικό καθεστώς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτή έχει γίνει μια κατάσταση πλήρους και ολοκληρωτικής ανομίας και θα απαλλαγούμε από παραπήγματα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, αφού προέτρεψε τους άστεγους της Ουάσινγκτον να μετακομίσουν «μακριά» από την πόλη σε μια ανάρτηση την προηγούμενη μέρα στην πλατφόρμα του, Truth Social.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε, επίσης, ότι η κίνησή του αυτή δεν θα σταματήσει στην Ουάσινγκτον, όπου κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Θα προχωρήσει περαιτέρω. Ξεκινάμε πολύ δυναμικά στην (Ουάσινγκτον) και θα την καθαρίσουμε πολύ γρήγορα», δήλωσε.

Είχε ήδη κινητοποιήσει την Εθνοφρουρά στην Καλιφόρνια τον Ιούνιο, ενάντια στις συμβουλές του Δημοκρατικού κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, λέγοντας ότι ήθελε να αποκαταστήσει την τάξη στο Λος Άντζελες ύστερα από διαμαρτυρίες κατά των συλλήψεων μεταναστών από την ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Σε αντίθεση με τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, η Πόλη της Ουάσινγκτον λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ειδικής σχέσης με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση που περιορίζει την αυτονομία της.