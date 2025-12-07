Τζορτζ Όσμπορν: Παραμένω αισιόδοξος για μια συμφωνία σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Ως το πιο «δυσεπίλυτο πρόβλημα» του Βρετανικού Μουσείου εδώ και 200 ​​χρόνια χαρακτήρισε το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα ο πρόεδρος του ιδρύματος Τζορτζ Όσμπορν, εκφράζοντας ωστόσο την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας.

Μιλώντας στους Times, ο Όσμπορν αναφέρεται σε μια λύση που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές και κάνει λόγο για «κατανοητές απαιτήσεις» της ελληνικής πλευράς.

«Πάντα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα του μουσείου εδώ και 200 ​​χρόνια. Οπότε πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός όταν εμφανίζεσαι και λες ότι θα το λύσεις. Αλλά εξακολουθώ να είμαι αρκετά αισιόδοξος», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας:

«Αν όλοι αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με ανοιχτό μυαλό, υπάρχει μια ζώνη προσγείωσης που ικανοποιεί τις απολύτως κατανοητές απαιτήσεις του ελληνικού κράτους και τις δικές μας απαιτήσεις και νόμους. Και αν το πετύχουμε, θα έχουμε μερικά σπουδαία αντικείμενα να έρχονται εδώ».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Όσμπορν δηλώνει ότι η προεδρία του Βρετανικού Μουσείου είναι η καλύτερη δουλειά που έχει κάνει. Θεωρεί ότι η πολιτική του εμπειρία είναι πλεονέκτημα, καθώς του επιτρέπει να διαχειρίζεται τη σχέση του μουσείου με την κυβέρνηση, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ανεξαρτησία του ιδρύματος.

Παραδέχεται μάλιστα ότι όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, το μουσείο ήταν σε κακή κατάσταση λόγω Covid και του σκανδάλου κλοπής 2.000 αντικειμένων. Πλέον, με νέο διευθυντή (Νικ Κάλιναν) και νέο αρχιτεκτονικό σχέδιο, θεωρεί ότι το ίδρυμα ανακάμπτει δυναμικά.