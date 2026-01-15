Turkish Airlines: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της εταιρείας στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνη λόγω απειλής

Αεροσκάφος της Turkish Airlines που εκτελούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη προέβη σήμερα σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης, έπειτα από απροσδιόριστη απειλή, ανακοίνωσε ο ισπανικός φορέας εκμετάλλευσης αεροδρομίων AENA, προσθέτοντας ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Αξιωματούχοι του τουρκικού αερομεταφορέα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια.

Ο Γιαχία Ουστούν, ανώτερος αντιπρόεδρος επικοινωνίας της αεροπορικής εταιρείας, δήλωσε στην αμερικανική πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X ότι «κατά την προσέγγιση της Βαρκελώνης της πτήσης TK1853 Κωνσταντινούπολη-Βαρκελώνη, εντοπίστηκε ότι ένας επιβάτης δημιούργησε ένα σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της πτήσης και ονόμασε το δίκτυο με τρόπο που περιελάμβανε απειλή για βόμβα».

«Αμέσως ξεκίνησαν οι απαραίτητες διαδικασίες στο πλαίσιο της ασφάλειας της πτήσης», πρόσθεσε.

Ο Ουστούν πρόσθεσε ότι μετά την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους, οι ισπανικές αρχές διενεργούν ελέγχους, η διαδικασία των οποίων πραγματοποιείται «στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων ασφάλειας της αεροπορίας».

Ο ισπανικός φορέας εκμετάλλευσης αεροδρομίων Aena δήλωσε ότι οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Josep Tarradellas Barcelona-El Prat συνεχίζονται «κανονικά».

Η Aena δήλωσε στο X ότι το αεροδρόμιο «λειτουργεί με απόλυτη κανονικότητα», προσθέτοντας ότι «λόγω απειλής σε πτήση, έχουν ενεργοποιηθεί τα πρωτόκολλα και οι δυνάμεις ασφαλείας αξιολογούν την κατάσταση».