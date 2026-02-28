Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να απευθυνθεί σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) στους Αμερικανούς, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τα πλήγματά τους εναντίον του Ιράν, μετέδωσε το Axios επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Λευκός Οίκος προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ με τις ΗΠΑ, όπως επιβεβαίωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσαν το πρωί του Σαββάτου επίθεση κατά του Ιράν, με τον υπουργό Άμυνας, του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ να κάνει λόγο για«προληπτική επίθεση κατά του Ιράν».

Λίγο μετά τις 10, σειρήνες ήχησαν σε όλο το βόρειο Ισραήλ εν μέσω ιρανικής επίθεσης με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς οι Ισραηλινοί στην περιοχή καλούνται να μεταβούν σε ασφαλή δωμάτια.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τα συστήματα αεράμυνας εργάζονται για την αναχαίτιση των πυραύλων.

«Αυτή τη στιγμή, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί για να αναχαιτίσει και να πλήξει απειλές όπου είναι απαραίτητο για την εξάλειψη της απειλής», αναφέρει ο στρατός.