Τραμπ: Σκέφτομαι το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης στο Ιράν

Το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης στο Ιράν αποκάλυψε ότι εξετάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά και το σκηνικό κλιμάκωσης που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή.

Ερωτηθείς για το αν σκέφτεται να επιτεθεί σύντομα στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «υποθέτω ότι μπορώ να πω ότι το εξετάζω».

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται αμέσως μετά και την διάσχιση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford από το στενό του Γιβραλτάρ, του μεγαλύτερου πολεμικού πλοίου στον κόσμο, το οποίο κατευθύνθηκε προς τη Μεσόγειο, σε μια κίνηση που εντάσσεται στην αυξανόμενη στρατιωτική κινητικότητα των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

Το θηριώδες αμερικανικό πυρηνoκίνητο αεροπλανοφόρο αναμένεται να καταπλεύσει στη Σούδα και να παραμείνει στο λιμάνι της Κρήτης για τέσσερις μέρες, για ανεφοδιασμό τόσο σε καύσιμα, όσο και σε πυρομαχικά και τρόφιμα.

Στη συνέχεια, αφού αποπλεύσει από το λιμάνι των Χανίων, θα χρειαστεί περίπου μία μέρα για να βρεθεί στο Ισραήλ και να ενισχύσει την αμυντική διάταξη των Αμερικανών και του Τελ Αβίβ. Το «Fοrd», διαθέτει αεροσκάφη τα οποία μπορούν να καταρρίψουν και να εντοπίσουν τους βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά και τα drones που πιθανόν να εκτοξεύσει η Τεχεράνη.