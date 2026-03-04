Τραμπ: Όποιος θέλει να ηγηθεί του Ιράν καταλήγει νεκρός (vid)

Νέες προειδοποιήσεις προς το Ιράν έστειλε την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση από την Ουάσινγκτον και καθώς μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός ηγέτης ανέφερε -μεταξύ άλλων- πως η ηγεσία του Ιράν «εξαλείφεται με γρήγορος ρυθμούς», ενώ πρόσθεσε πως «όποιος θέλει να ηγηθεί του Ιράν καταλήγει νεκρός».

Trump on Iran:



Their leadership is rapidly going.



Everybody that seems to want to be a leader ends up dead. pic.twitter.com/VaqL0BjXmO — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως το Ιράν είναι ένα κράτος «εκτός ελέγχου» και υποστήριξε πως η Τεχεράνη θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα εις βάρος των ΗΠΑ «εάν τους αφήναμε».



Είπε ακόμα πως «όταν τρελοί άνθρωποι έχουν πυρηνικά όπλα, τότε άσχημα πράγματα επρόκειτο να συμβούν».

Ακόμα, υποστήριξε πως εάν οι ΗΠΑ δεν είχαν επιτεθεί στο Ιράν «το Ιράν θα είχε επιτεθεί στο Ισραήλ»