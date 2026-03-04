Λ. Οίκος: Η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό - Διαψεύδει η Μαδρίτη

Η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, μια μέρα μετά την πρόταση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβληθεί εμπορικό εμπάργκο στη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να επιτρέψει στα αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τις κοινές ναυτικές και αεροπορικές βάσεις στη νότια Ισπανία.

«Κατά την άποψή μου, τις τελευταίες ώρες, συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον αμερικανικό στρατό», δήλωσε η Λέβιτ για την Ισπανία κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ξεκινώντας την ενημέρωση, η Λέβιτ επανέλαβε τον τετραπλό στόχο των στρατιωτικών επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σύμφωναμε αυτόν, η κυβέρνηση επιδιώκει:

να καταστρέψει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος

να «εξοντώσει» την παρουσία του ιρανικού ναυτικού στην περιοχή

να διαλύσει τους τρομοκράτες που ενεργούν για λογαριασμό του Ιράν, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για επιθέσεις κατά των αμερικανικών συμμαχικών δυνάμεων και έχουν συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της περιοχής.

να αποτρέψει το Ιράν από την περαιτέρω ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

«Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι μέχρι στιγμής η επιχείρηση Epic Fury έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία», είπε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν στενά τις αναφορές ότι ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά, μπορεί να αναδειχθεί ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για την ηγεσία του Ιράν.

Λίγο αργότερα ωστόσο, η Ισπανία, δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών της, διάψευσε τον ισχυρισμό της Λέβιτ ότι συμφώνησε να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη και διαψεύδω κατηγορηματικά οποιαδήποτε αλλαγή», είπε χαρακτηριστικά ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, σε συνέντευξή του στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser.

