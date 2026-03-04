Μακρόν σε Νετανιάχου: Μην περάσετε χερσαίες δυνάμεις στον Λίβανο

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μίλησε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον προέτρεψε να μην διατάξει χερσαία επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. «Είναι σημαντικό τα μέρη να επιστρέψουν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», έγραψε ο Μακρόν στο X.

Ο Μακρόν επικοινώνησε ακόμα με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ, τονίζοντας «την ανάγκη η Χεζμπολάχ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ και όχι μόνο. ​​Αυτή η στρατηγική κλιμάκωσης αποτελεί ένα σημαντικό λάθος που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή».

«Η Γαλλία θα συνεχίσει, μαζί με τους εταίρους της, να υποστηρίζει τις προσπάθειες των Λιβανέζικων Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν πλήρως τις αποστολές κυριαρχίας τους και να θέσουν τέλος στην απειλή που θέτει η Χεζμπολάχ», γράφει ο Μακρόν.

Je me suis entretenu ce jour avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ainsi qu'avec le Président de la République libanaise Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam, pour évoquer la situation au Liban, qui est très préoccupante.



J'ai réaffirmé la nécessité… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 4, 2026

