Μακρόν σε Νετανιάχου: Μην περάσετε χερσαίες δυνάμεις στον Λίβανο

04/03/2026 • 22:28
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μίλησε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον προέτρεψε να μην διατάξει χερσαία επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. «Είναι σημαντικό τα μέρη να επιστρέψουν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», έγραψε ο Μακρόν στο X.

Ο Μακρόν επικοινώνησε ακόμα με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ, τονίζοντας «την ανάγκη η Χεζμπολάχ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ και όχι μόνο. ​​Αυτή η στρατηγική κλιμάκωσης αποτελεί ένα σημαντικό λάθος που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή».

«Η Γαλλία θα συνεχίσει, μαζί με τους εταίρους της, να υποστηρίζει τις προσπάθειες των Λιβανέζικων Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν πλήρως τις αποστολές κυριαρχίας τους και να θέσουν τέλος στην απειλή που θέτει η Χεζμπολάχ», γράφει ο Μακρόν.

