Τραμπ: Καταστρέψαμε 9 πολεμικά πλοία του Ιράν και κτίρια διοίκησης του ιρανικού ναυτικού

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε την Κυριακή πως οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν και βύθισαν» 9 πολεμικά πλοία του Ιράν, εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Όπως ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση του στο Truth Social, «μόλις ενημερωθήκαμε ότι καταστρέψαμε και βυθίσαμε 9 ιρανικά πολεμικά πλοία, μερικά από τα οποία ήταν σχετικά μεγάλα και σημαντικά. Θα κυνηγήσουμε και τα υπόλοιπα — Σύντομα θα επιπλέουν και αυτά στον βυθό της θάλασσας! Σε μια άλλη επίθεση, καταστρέψαμε σε μεγάλο βαθμό το Ναυτικό Αρχηγείο τους. Πέρα από αυτό, το Ναυτικό τους τα πάει πολύ καλά!».