Ρωσία: Υπάρχουν κίνδυνοι για τη μεταφορά του πετρελαίου από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε σήμερα πως το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ανισορροπίες στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και αερίου.

Εμπορικές πηγές δήλωσαν χθες, Σάββατο, πως αρκετοί ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες και εμπορικοί οίκοι ανέστειλαν τη μεταφορά αργού, καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και η Τεχεράνη είπε ότι έχει κλείσει τη διέλευση των πλοίων.

Περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου από χώρες που παράγουν πετρέλαιο όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Ιράν, διέρχεται μέσω του Χορμούζ μαζί με τεράστιες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε πως η είδηση για τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του καθώς και ορισμένων υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων έγινε δεκτή με βαθιά λύπη στη Ρωσία.

Με τους συμμάχους της Ρωσίας να έχουν εκδιωχθεί από τη Συρία και τη Βενεζουέλα, η πτώση του Χαμενεΐ αποτελεί μια πρόκληση για τη Μόσχα, αν και το Κρεμλίνο δεν έχει δείξει μέχρι τώρα μεγάλη διάθεση να δοκιμάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το Ιράν και καταφέρνει με μεγαλύτερη επιτυχία απ΄ό,τι είχε προβλέψει η Δύση να διαπραγματεύεται με τους νέους ηγέτες της Συρίας.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία καταδικάζει αποφασιστικά και σταθερά την πρακτική των πολιτικών δολοφονιών και το 'κυνήγι' ηγετών κυρίαρχων κρατών, που αντιβαίνει με τις θεμελιώδεις αρχές των πολιτισμένων διακρατικών σχέσεων και παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ κάλεσε επίσης επειγόντως για αποκλιμάκωση, και τερματισμό των εχθροπραξιών και επιστροφή στις πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες.