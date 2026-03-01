Μόνο ένας στους τέσσερις Αμερικανούς στηρίζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ που σκότωσαν τον ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο, ενώ περίπου οι μισοί - συμπεριλαμβανομένου ενός στους τέσσερις Ρεπουμπλικάνους - πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ πρόθυμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε την Κυριακή.

Περίπου το 27% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι εγκρίνουν τις επιθέσεις, ενώ το 43% τις αποδοκιμάζει και το 29% δεν είναι σίγουρο.

Περίπου εννέα στους δέκα ερωτηθέντες δήλωσαν ότι είχαν ακούσει τουλάχιστον λίγα πράγματα για τις επιθέσεις, οι οποίες ξεκίνησαν νωρίς το Σάββατο.

Περίπου το 56% των Αμερικανών πιστεύει ότι ο Τραμπ, ο οποίος έχει διατάξει επιθέσεις στη Βενεζουέλα, τη Συρία και τη Νιγηρία τους τελευταίους μήνες, είναι υπερβολικά πρόθυμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για να προωθήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Δημοκρατικών — 87% — είχε αυτή την άποψη, όπως και το 23% των Ρεπουμπλικάνων και το 60% των ανθρώπων που δεν ταυτίζονται με κανένα από τα δύο πολιτικά κόμματα.

Η δημοσκόπηση, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο μετά την έναρξη των επιθέσεων, συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.282 ενήλικες Αμερικανούς σε ολόκληρη τη χώρα μέσω του διαδικτύου.