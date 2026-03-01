Μόνο ένας στους τέσσερις Αμερικανούς εγκρίνει τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, αναφέρει δημοσκόπηση
Μόνο ένας στους τέσσερις Αμερικανούς στηρίζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ που σκότωσαν τον ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο, ενώ περίπου οι μισοί - συμπεριλαμβανομένου ενός στους τέσσερις Ρεπουμπλικάνους - πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ πρόθυμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε την Κυριακή.

Περίπου το 27% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι εγκρίνουν τις επιθέσεις, ενώ το 43% τις αποδοκιμάζει και το 29% δεν είναι σίγουρο.

Περίπου εννέα στους δέκα ερωτηθέντες δήλωσαν ότι είχαν ακούσει τουλάχιστον λίγα πράγματα για τις επιθέσεις, οι οποίες ξεκίνησαν νωρίς το Σάββατο.

Περίπου το 56% των Αμερικανών πιστεύει ότι ο Τραμπ, ο οποίος έχει διατάξει επιθέσεις στη Βενεζουέλα, τη Συρία και τη Νιγηρία τους τελευταίους μήνες, είναι υπερβολικά πρόθυμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για να προωθήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Δημοκρατικών — 87% — είχε αυτή την άποψη, όπως και το 23% των Ρεπουμπλικάνων και το 60% των ανθρώπων που δεν ταυτίζονται με κανένα από τα δύο πολιτικά κόμματα.

Η δημοσκόπηση, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο μετά την έναρξη των επιθέσεων, συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.282 ενήλικες Αμερικανούς σε ολόκληρη τη χώρα μέσω του διαδικτύου. 

