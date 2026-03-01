ΥΠΕΞ: Τηλεδιάσκεψη Γεραπετρίτη με επικεφαλής Πρεσβειών και Προξενείων σε Ιράν και Μέση Ανατολή

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλαδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο. Η σύσκεψη επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, τη διαμονή τους και τη διαχείριση των αιτημάτων επαναπατρισμού, τα οποία υποβάλλονται, μέσω σχετικής πλατφόρμας που έχει ενεργοποιηθεί για κάθε Αρχή.

Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε οδηγίες για την άμεση και ασφαλή επιστροφή όσων πολιτών το επιθυμούν μόλις αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία.

Ζήτησε, τέλος, να βρίσκονται οι Διπλωματικές Αποστολές μας σε πλήρη επαγρύπνηση και σε διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες της περιοχής.