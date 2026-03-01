«Η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε διάλογο με στόχο την αποκλιμάκωση», λέει ο ΥΠΕΞ του Ομάν

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν ανακοίνωσε σήμερα πως ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί ενημέρωσε τηλεφωνικά τον ομόλογό του από το σουλτανάτο, τον Μπαντρ Αλμπουσάιντι, πως η Τεχεράνη είναι ανοικτή σε οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια με στόχο την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών, μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας,

Το Ομάν είχε αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον ΥΠΕΞ του σουλτανάτου να διαβεβαιώνει την Παρασκευή ότι είχε επιτευχθεί σημαντική πρόοδος.

Ο Μπαντρ μπιν Χάμαντ αλ Μπουσαΐντι επανέλαβε την έκκλησή του Ομάν για «κατάπαυση του πυρός» και «επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου».