Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ για τον πόλεμο στο Ιράν: Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός

«Βολές» κατά των συμμάχων των ΗΠΑ στο NATO εξαπέλυσε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη στάση που έχουν επιδείξει τα παραπάνω κράτη για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτηση του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ «έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους "συμμάχους" μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν επιθυμούν να εμπλακούν στη στρατιωτική μας επιχείρηση κατά του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν στη Μέση Ανατολή».

Ακόμα, τόνισε πως «λόγω του γεγονότος ότι έχουμε σημειώσει τέτοια στρατιωτική επιτυχία, δεν «χρειαζόμαστε» πλέον, ούτε επιθυμούμε, τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤO. Τίδιο ισχύει για την Ιαπωνία, την Αυστραλία ή τη Νότια Κορέα» ανέφερε -μεταξύ άλλων- ο Τραμπ.

