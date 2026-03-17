Στη Μεσόγειο το HMS Dragon - Πορεία προς την Κύπρο εν μέσω ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας (vid)

Στη Μεσόγειο εισήλθε το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon, το οποίο κατευθύνεται προς την Ανατολική Μεσόγειο και την περιοχή του Ακρωτηρίου στην Κύπρο, στο πλαίσιο αποστολής ενίσχυσης της παρουσίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το πλοίο απέπλευσε από τη Βρετανία στις 10 Μαρτίου, έπειτα από περίοδο προετοιμασίας, και εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ, ολοκληρώνοντας τη διέλευσή του από τον Ατλαντικό προς τη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ukdefencejournal, το αντιτορπιλικό τύπου 45 του Βασιλικού Ναυτικού, με έδρα το Πόρτσμουθ, βρίσκεται πλέον καθ’ οδόν προς τα ύδατα ανοικτά της Κύπρου. Εκεί αναμένεται να ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την αμυντική παρουσία της Βρετανίας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή.

Η αποστολή του HMS Dragon συνδέεται άμεσα με την ανάγκη αυξημένης προστασίας του βρετανικού προσωπικού και των στρατιωτικών υποδομών, με επίκεντρο τη βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση βρέθηκε πρόσφατα στο στόχαστρο επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γεγονός που ανέδειξε την αυξημένη τρωτότητα της περιοχής.

Οι βρετανικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την προέλευση του drone που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για πιθανό ιρανικής κατασκευής μέσο, με ενσωματωμένη ρωσική τεχνολογία, το οποίο ενδέχεται να εκτοξεύθηκε από το έδαφος του Λιβάνου ή του Ιράκ.

Το περιστατικό λειτούργησε ως σαφής προειδοποίηση για τον βαθμό έκθεσης της Κύπρου, λόγω της παρουσίας των βρετανικών βάσεων και της γενικότερης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το πλαίσιο, το Λονδίνο έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά πρόσθετων μέτρων θωράκισης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αποστολή δύο ελικοπτέρων τύπου Wildcat, εξοπλισμένων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones, καθώς και η ανακοίνωση περαιτέρω ενισχύσεων σε επίπεδο αεροπορικής και αντιαεροπορικής άμυνας.

Η ανάπτυξη του HMS Dragon συμπληρώνει πλέον το ναυτικό σκέλος αυτής της πολυεπίπεδης στρατιωτικής παρουσίας, ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή «ομπρέλα» ασφαλείας στην περιοχή.

HMS Dragon arrivant à Gibraltar ce matin.



Il s’agit très probablement d’une escale technique ou logistique.



Source : @Gibdan1



Note : Le dragon rouge n’est peint que du côté bâbord pic.twitter.com/EsUgHdD5fF — Christophe Tymowski (@Christophe_Tymo) March 17, 2026

