DW: Κρίσιμη κλιμάκωση στο μέτωπο Ισραήλ - Λιβάνου

Ισραηλινές επιχειρήσεις και μυστικές διπλωματικές κινήσεις διαμορφώνουν νέο τοπίο στη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ, ενώ ο Λίβανος βυθίζεται σε εσωτερικές εντάσεις, αναφέρει ο ανταποκριτής της DW στην Ιερουσαλήμ, Γαβριήλ Χαρίτος, περιγράφοντας πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η ένταση στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς συνεχίζονται οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα, στον νότιο Λίβανο και στη συνοικία Ντάχια της Βηρυτού. Οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις προχώρησαν από χθες σε κατεδαφίσεις κτηρίων εντός λιβανικού εδάφους, σε ζώνη βάθους περίπου 3 έως 5 χιλιομέτρων από ισραηλινούς οικισμούς στη μεθόριο.

Σύμφωνα με το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο, στόχος των περιορισμένων αυτών επιχειρήσεων είναι να αποτραπεί η εγκατάσταση εκτοξευτών ρουκετών της Χεζμπολάχ στην «πρώτη γραμμή πυρός», καθώς και η πιθανή διείσδυση μονάδων των επίλεκτων κομάντος της οργάνωσης, γνωστών ως «Δύναμη Ραντουάν».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν τον φόβο ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να επιχειρήσει μια επιχείρηση αιφνιδιαστικής εισβολής σε ισραηλινές κοινότητες, παρόμοια με τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου.

Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές στο Ισραήλ αφήνουν να διαρρεύσει ότι η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζεται διατεθειμένη να δώσει περιορισμένο χρονικό περιθώριο στη λιβανική κυβέρνηση, υπό τον Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν, προκειμένου να ασκήσει πιέσεις στη Χεζμπολάχ για τον αφοπλισμό της ή τουλάχιστον για την απομάκρυνση των δυνάμεών της από τη μεθόριο.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες περί ενδεχόμενων απευθείας επαφών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθούν συνομιλίες σε τρίτη χώρα, όπως στη Γαλλία ή στην Κύπρο, αν και μέχρι πρόσφατα ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν επιβεβαιωνόταν από επίσημους κύκλους.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ εμφανίζεται πιο συγκρατημένο σε σχέση με τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας Έλι Κόεν περί ενδεχόμενης ακύρωσης της συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών που υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2022 μεταξύ των δύο χωρών.

Την ίδια στιγμή, το εσωτερικό πολιτικό κλίμα στον Λίβανο επιδεινώνεται. Η σαφής αποστασιοποίηση της κυβέρνησης Αούν από τη Χεζμπολάχ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την τρομοκρατική οργάνωση, με τον δεύτερο επικεφαλής της να κατηγορεί τη λιβανική κυβέρνηση για «προδοσία».

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγες ώρες μετά την απόφαση του Λιβανέζου υπουργού Πληροφοριών Πωλ Μόρκος να απαγορεύσει στα τοπικά μέσα ενημέρωσης να χαρακτηρίζουν πλέον τη Χεζμπολάχ ως «πατριωτική αντιστασιακή οργάνωση», κίνηση που αντανακλά την αυξανόμενη πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας.

