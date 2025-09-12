Τραμπ: Η υπομονή μου με τον Πούτιν εξαντλείται - Θα χρειαστεί να δράσουμε πολύ σκληρά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η υπομονή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαντλείται, αλλά απέφυγε να απειλήσει με νέες κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όταν ρωτήθηκε αν η υπομονή του με τον Πούτιν έχει τελειώσει, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι. Εξαντλείται και εξαντλείται γρήγορα».

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ είπε ότι είχε για καιρό καλή σχέση με τον Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αποτυχία του να τερματίσει τον πόλεμο, όπως αναφέρει το Reuters.

«Θα χρειαστεί να δράσουμε πολύ, πολύ σκληρά», είπε. Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι κυρώσεις σε τράπεζες και στο πετρέλαιο ήταν μια επιλογή, όπως και οι δασμοί, αλλά και ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έπρεπε επίσης να συμμετάσχουν.

«Αλλά εγώ το έχω ήδη κάνει. Έχω κάνει πολλά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η Ινδία – ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου – αντιμετώπιζε δασμό 50% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ.

«Αυτό δεν είναι εύκολο. Είναι σημαντικό και προκαλεί ρήγμα με την Ινδία», είπε στο πρόγραμμα Fox & Friends. «Και να θυμάστε, αυτό είναι ένα πρόβλημα της Ευρώπης, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι είναι δικό μας πρόβλημα», κατέληξε.