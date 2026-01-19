Τραμπ: Θα προχωρήσω 100% στην επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες για τη Γροιλανδία

Καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται γύρω από τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ο ίδιος εμφανίστηκε τη Δευτέρα επιφυλακτικός ως προς το πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ το ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς αν θα χρησιμοποιούσε βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία, ο Τραμπ απάντησε «κανένα σχόλιο» σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εντείνει τις πιέσεις προς τους δυτικούς συμμάχους του για να εξασφαλίσει την απόκτηση της Γροιλανδίας, απειλώντας τους ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πώληση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, σε επικοινωνία μέσω επιστολής προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε, ο Τραμπ συνέδεσε αυτή την επιθετική εξωτερική πολιτική με το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το 2025, γράφοντας ότι, «δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης… δεν αισθάνομαι πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι μόνο την ειρήνη».

Στην συνέντευξη, ο Τραμπ επέκρινε επίσης τους Ευρωπαίους ηγέτες που αντιστάθηκαν στις προσπάθειές του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, η οποία, όπως λέει, είναι απαραίτητη για την προστασία της εθνικής ασφάλειας από εξωτερικές απειλές.

«Η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία και την Ουκρανία, γιατί, ειλικρινά, βλέπετε πού την έχει οδηγήσει όλο αυτό» είπε ο Τραμπ. «Σε αυτό είναι που πρέπει να επικεντρωθεί η Ευρώπη, όχι η Γροιλανδία».

Όταν ρωτήθηκε αν θα προχωρήσει με τα σχέδια να επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για τη Γροιλανδία, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, 100%».

Μπέσεντ: Δεν θα ήταν καθόλου συνετό η Ευρώπη να προβεί σε αντίποινα για τη Γροιλανδία

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να προβούν σε αντίποινα ενάντια σε οποιαδήποτε μέτρα λάβουν οι ΗΠΑ στη διαμάχη τους για τη Γροιλανδία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Νομίζω ότι δεν θα ήταν καθόλου συνετό», δήλωσε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για αντίποινα στο εμπόριο, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο Αμερικανός υπουργός επίσης προέτρεψε την Ευρώπη να μην έχει αμφιβολίες για τις προθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη Γροιλανδία.

«Ταξίδευα, οπότε δεν είχα έρθει σε επαφή (με Ευρωπαίους αξιωματούχους), αλλά μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ και προφανώς υπάρχουν πολλά νεότερα, και νομίζω ότι όλοι πρέπει να τον πιστεύουν τον πρόεδρο», δήλωσε ο Μπέσεντ.