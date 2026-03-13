Τραμπ για Ιράν: Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα - Οι προειδοποιήσεις για τα Στενά του Ορμούζ

Νέες προειδοποιήσεις στο Ιράν έστειλε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «κλείνει» τη δεύτερη εβδομάδα του.

Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως «πρόκειται να τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά μέσα στην επόμενη εβδομάδα».

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Τραμπ είχε κάνει λόγο για νέο μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σήμερα, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, γράφοντας, μεταξύ άλλων, «παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες».

Ο Τραμπ μίλησε και για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, την κρίσιμη -για την παγκόσμια ενέργεια- περιοχή.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν οι ΗΠΑ θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις για να συνοδεύουν πλοία που διέρχονται των Στενών, είπε πως «μπορούμε να το κάνουμε, εάν χρειαστεί. Θα δούμε τι θα γίνει, ελπίζω πως τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ καλά».