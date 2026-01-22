Τραμπ: Έχουμε συνάντηση με τον Πούτιν σήμερα ή αύριο - Στις 14:00 με τον Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «έχουμε σήμερα συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν», αναφερόμενος πιθανότατα στη συνάντηση που θα γίνει σήμερα στη Μόσχα ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο και τον απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Συγκεκριμένα, καθώς έβγαινε από την αίθουσα στο Νταβός όπου ανακοίνωσε την ίδρυση του «Συμβουλίου της Ειρήνης», ο Τραμπ πέρασε μπροστά από δημοσιογράφους που του έκαναν ερωτήσεις.

Σημείωσε επίσης ότι θα συναντήσει σε λίγη ώρα τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την πεποίθηση πως «νομίζω ότι βρίσκονται κοντά» (σ.σ. στη συμφωνία ειρήνης).

«Σήμερα, όπως γνωρίζετε, σήμερα, ο πρόεδρος [Ζελένσκι] και εγώ θα το συζητήσουμε. Συναντιόμαστε με τον πρόεδρο Πούτιν σήμερα ή αύριο και έτσι έρχονται άνθρωποι και νομίζω ότι κλείνουν. Πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται. Πρέπει να το κάνουμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, η ουκρανική προεδρία ανακοίνωσε ότι η συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός θα πραγματοποιηθεί στις 13.00 τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδος).

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφθασε στην Ελβετία για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της ουκρανικής προεδρίας Σέρχι Νικιφόροφ προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα γίνει στις 13.00 τοπική ώρα και στην συνέχεια ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα εκφωνήσει ομιλία που είναι προγραμματισμένη για τις 14.30 τοπική ώρα (15.30 ώρα Ελλάδος).

Νωρίτερα, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία και ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν πλέον περιοριστεί σε ένα τελευταίο ζήτημα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διεξαγάγει συνομιλίες με τη Ρωσία, ξεχωριστά με το Κίεβο και με Ευρωπαίους ηγέτες, για διάφορα προσχέδια σχεδίου τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του Τραμπ ότι θα ολοκληρωθεί.

«Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να λύσουν αυτό το πρόβλημα, θα το βρούμε», δήλωσε ο Γουίτκοφ σε ακροατήριο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει μία ημέρα νωρίτερα στο φόρουμ ότι οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα ήταν «ηλίθιοι» αν δεν συνεργάζονταν για να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι θα μεταβεί στη Μόσχα αργότερα μέσα στην ημέρα. Μίλησε σε μια αυτοσχέδια εμφάνιση κατά τη διάρκεια πρωινής συνάντησης για το μέλλον της Ουκρανίας, με ομιλητές όπως ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ.

Στη συνέχεια οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα πάνε στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα συνεχιστούν οι συνομιλίες σε επίπεδο ομάδων εργασίας «στρατιωτικοί προς στρατιωτικούς», διευκρίνισε ο Γουίτκοφ. Από την πλευρά του ο Τραμπ πρόκειται να έχει σήμερα συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός.