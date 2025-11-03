Τραμπ: Δεν εξετάζεται προς το παρόν η αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι, προς το παρόν, δεν εξετάζει το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με την Ουκρανία για την απόκτηση πυραύλων Tomahawk για χρήση κατά της Ρωσίας.

Ο Τραμπ δεν έχει δείξει δείξει ότι βλέπει θετικά το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών να πουλήσουν πυραύλους Tomahawk σε χώρες του ΝΑΤΟ που θα τους μεταβιβάσουν στην Ουκρανία, λέγοντας ότι δεν θέλει να κλιμακώσει τον πόλεμο.

Οι τελευταίες δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στο Air Force One δείχνουν ότι παραμένει διστακτικός.

«Όχι, όχι πραγματικά», απάντησε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του από το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα προς την Ουάσινγκτον, όταν ρωτήθηκε αν εξετάζει το ενδεχόμενο συμφωνίας για την πώληση των πυραύλων.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι μπορεί να αλλάξει γνώμη.

Ο Τραμπ και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συζήτησαν την ιδέα των Tomahawk κατά τη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο στις 22 Οκτωβρίου. Ο Ρούτε δήλωσε την Παρασκευή ότι το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση και ότι η απόφαση εναπόκειται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ, αρκετά μεγάλη για να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει τους πυραύλους, αλλά το Κρεμλίνο έχει προειδοποιήσει κατά της παροχής Tomahawks στην Ουκρανία.