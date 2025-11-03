Οι «αναταράξεις» στην περιφέρεια προβληματίζουν την κυβέρνηση

Ιδανικά η κυβέρνηση θα ήθελε, με τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, η δημόσια συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από την εφαρμογή των οικονομικών μέτρων, που από την εξαγγελία τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης - κάποια έχουν εξαγγελθεί ακόμη και από τον περασμένο Απρίλιο - περνούν πλέον σε φάση υλοποίησης, με εκατομμύρια πολίτες να επωφελούνται περισσότερο ή λιγότερο.

Αντ’ αυτού, η επικαιρότητα τα τελευταία 24ωρα επικεντρώνεται στην απόφαση των ΕΛΤΑ να προχωρήσουν σε «λουκέτο» 204 υποκαταστημάτων, με τη μεγάλη πλειοψηφία τους στην περιφέρεια. Μια απόφαση που μπορεί να μην είναι «κυβερνητική», ωστόσο τα «κύματα» αντιδράσεων, που προκαλεί, «χτυπούν» το Μέγαρο Μαξίμου, όταν ακόμη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκφράζουν την έντονη αντίρρησή τους και τάσσονται στο πλευρό των ψηφοφόρων τους, ζητώντας εξηγήσεις και επανεκτίμηση των αποφάσεων της διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Η αναστάτωση, κυρίως στην περιφέρεια, έρχεται να προστεθεί το ήδη υπαρκτό ζήτημα των καθυστερήσεων στις αγροτικές επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, απότοκο των αλλαγών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που γίνονται μετά την αποκάλυψη όσων συνέβαιναν επί χρόνια στον οργανισμό και τα οποία βρίσκονται πλέον στο «μικροσκόπιο» της ελληνικής δικαιοσύνης, της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.

Τα δύο αυτά θέματα, όσο κι αν έχουν διαφορετική αφετηρία, περιεχόμενο ή τελικά κατάληξη, έχουν κι ένα βασικό κοινό παρονομαστή. Αφορούν τον κόσμο της περιφέρειας, έναν κόσμο, που η κυβέρνηση, εντοπίζοντας ήδη από τις ευρωεκλογές ότι είναι αρκετά επιφυλακτικός απέναντί της, αναζητά τρόπους να επικοινωνήσει παρεμβάσεις και πολιτικές και να ενισχύσει τη δυναμική της.

Το ζήτημα των ΕΛΤΑ προέκυψε - τουλάχιστον δημοσίως - εν μία νυκτί και πυροδότησε σφοδρές ενστάσεις και από κυβερνητικούς βουλευτές, οι οποίοι είναι σαφές ότι δέχονται την έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών από τις περιφέρειές τους, όπου ήδη το sαββατοκύριακο διοργανώθηκαν ακόμη και κινητοποιήσεις.

Το κυβερνητικό επιτελείο επιχειρεί να ανατρέψει τη δυσμενή εικόνα, που αρχίζει να διαμορφώνεται, διαχωρίζοντας εν μέρει και τη θέση της από τις αποφάσεις των ΕΛΤΑ, αποδίδοντας τους αστοχία στην επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος, παρότι επισημαίνει την αναγκαιότητα των προωθούμενων αλλαγών.

Κυβερνητικά στελέχη υποστήριζαν ήδη από το Σάββατο, μάλιστα, ότι σε κυβερνητικές συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ταχυδρομείων και του Υπερταμείου, η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Παρότι, η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία, όπως τόνιζαν, για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρίας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει, ο εκσυγχρονισμός περνά μέσα από τη συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, σημείωναν με νόημα.

Σε ρυθμούς κινητοποιήσεων βρίσκονται, όμως, και οι αγρότες, διαμαρτυρόμενοι για την καθυστέρηση πληρωμών, που μετρά πλέον αρκετές εβδομάδες. Ο πρωθυπουργός ανέλαβε προσωπικά να διαβεβαιώσει και στην κυριακάτικη ανάρτησή του ότι η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχύνει την καταβολή των αποζημιώσεων.

Παρά το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για μια ακόμη φορά για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια μεταρρύθμιση στρατηγικού χαρακτήρα, η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που μπορώ να θυμηθώ, καθώς πρόκειται για μια πολύπλοκη και τολμηρή διαδικασία», όπως είπε, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να αλλάξει εν κινήσει ένα άρρωστο σύστημα και ταυτόχρονα να μην διακινδυνεύσουν οι πληρωμές», στο κυβερνητικό επιτελείο παρακολουθούν με προβληματισμό τις αντιδράσεις που εκδηλώνονται υπό τον φόβο κλιμάκωσής τους.

Τα δύο αυτά θέματα προκύπτουν σε μια στιγμή, που στο Μέγαρο Μαξίμου είναι σαφές ότι «επενδύουν» σε αποφάσεις, που βάζουν στο επίκεντρο των πολιτικών τους την περιφέρεια. Πέρα από τα αναπτυξιακά σχέδια, που το προηγούμενο διάστημα έχουν ανακοινωθεί, παρουσία και του πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στη χθεσινή του ανάρτηση σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, για παράδειγμα στη Βόρεια Εύβοια, τη Λέσβο και τον Έβρο.

Η ενίσχυση της περιφέρειας αποτέλεσε, άλλωστε, ξεχωριστό κεφάλαιο και των οικονομικών μέτρων που ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε στη Θεσσαλονίκη. Με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους το 2026 και την κατάργησή του το 2027, τη μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, καθώς και τη διεύρυνση ευνοϊκών κριτηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους, το Μέγαρο Μαξίμου επεδίωξε να βάλει σε προτεραιότητα την στήριξη της.

Το κυβερνητικό επιτελείο έχει εντοπίσει ήδη από τις eυρωεκλογές του 2024, την πτώση της εκλογικής δύναμης της ΝΔ εκτός πόλεων. Δράμα, Κοζάνη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ημαθία, Πιερία, Φλώρινα, Πέλλα, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Αιτωλοακαρνανία, Εύβοια, Βοιωτία, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος, Αχαΐα και Ηλεία, ήταν από τις περιοχές, όπου η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε ποσοστά κάτω από την ήδη μειωμένη πανελλαδική της επίδοση, του 28,31%.

Σε συγκεκριμένες περιοχές, μάλιστα, όπως η Θεσσαλονίκη, η Δράμα και οι Σέρρες, το Κιλκίς, η Πέλλα και η Ημαθία, η Καβάλα και ο Έβρος, καταγράφηκαν ιδιαίτερες διαρροές προς τα κόμματα στα «δεξιά» της Νέας Δημοκρατίας, με την Ελληνική Λύση, κυρίως, να ενισχύεται σημαντικά.

Το Μέγαρο Μαξίμου αναμένει την εξέλιξη των δύο θεμάτων προκειμένου να διαπιστώσει αν τελικά η ανησυχία, που σήμερα υπάρχει, θα μετατραπεί σε προβληματισμό για τις επιπτώσεις, που μπορούν να καταγραφούν.