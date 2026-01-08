Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Παράσταση πολιτικής αγωγής κατέθεσαν οι οικογένειες των θυμάτων

Οι οικογένειες των θυμάτων, νεκρών ή τραυματιών, της πυρκαγιάς στο κλαμπ του χιονοδρομικού κέντρου του Κραν Μοντανά στην Ελβετία κατέθεσαν αγωγές στην ελβετική εισαγγελία, επιβεβαίωσε ο δικηγόρος μίας ομάδας εναγόντων.

«Κάθε οικογένεια κατέθεσε παράσταση πολιτικής αγωγής. Οι αγωγές έγιναν δεκτές από τους εισαγγελείς», δηλώνει ο Ρομέν Ζορντάν απαντώντας με email σε ερώτηση του Reuters χωρίς να διευκρινίσει τον στόχο των αγωγών.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι κατευθύνονται «κατά παντός υπευθύνου, χωρίς εξαίρεση».

Η έρευνα για την πολύνεκρη τραγωδία την νύχτα της Πρωτοχρονιάς στο κλαμπ «Le Constellation» στρέφεται και κατά του ζεύγους των ιδιοκτητών που θεωρούνται ύποπτοι για ανθρωποκτονίες εξ αμελείας και άλλα εγκλήματα.

Την ώρα που οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες πυρασφάλειας και ασφάλειας στο κλαμπ, οι τοπικές αρχές παραδέχθηκαν την Τρίτη ότι κανείς έλεγχος δεν είχε πραγματοποιηθεί στο «Le Constellation» τα τελευταία έξι χρόνια.

Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στην εκπομπή του Canale 5 «Mattino 5», υπάρχει βίντεο που δείχνει τη σύζυγο του ιδιοκτήτη, Τζέσικα Μορέτι, να φεύγει από το σημείο της τραγωδίας τρέχοντας, κρατώντας την ταμειακή μηχανή που είχε τις εισπράξεις της ημέρας.

#CransMontana, Un video incastrerebbe i gestori del locale: lei in fuga in strada con la cassa durante la strage#Mattino5 pic.twitter.com/qXXcUmTFL3 — Mattino5 (@mattino5) January 7, 2026

Πάντως, κατά τη διάρκεια του εκπομπής δεν παρουσιάστηκε το επίμαχο βίντεο.

Υπενθυμίζεται ότι, οι ιδιοκτήτες του μπαρ αφέθηκαν ελεύθεροι, προκαλώντας οργή στην Ελβετία.

Την ίδια ώρα, και η Repubblica πάντως αναφέρει ότι η 40χρονη Τζέσικα Μορέτι κατηγορείται ότι αγνόησε τους θαμώνες καθώς οι φλόγες κατέκαιγαν το Le Constellation και ότι έφυγε τρέχοντας με τα έσοδα της βραδιάς.

Η διευθύντρια του μπαρ, η οποία είναι Γαλλίδα, υπέστη έγκαυμα στο ένα της χέρι για οποίο η γαλλική εφημερίδα Public διερωτήθηκε αν «προκλήθηκε ενώ έπαιρνε την ταμειακή μηχανή».

Ήδη βρίσκεται υπό έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, καθώς και για πρόκληση σωματικών βλαβών σε 119 ακόμη άτομα που υπέστησαν φρικτά εγκαύματα καθώς γιόρταζαν στις Ελβετικές Άλπεις.

Ο σύζυγός της, Ζακ Μορέτι, 49 ετών, ήταν ιδιοκτήτης του μπαρ. Και οι δύο είναι ύποπτοι στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για την πυρκαγιά, αν και κανένας τους δεν έχει συλληφθεί.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν το ηχομονωτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην οροφή του μπαρ συμμορφωνόταν με τα μέτρα ασφαλείας.

Πρώην μέλη του προσωπικού έχουν επίσης ισχυριστεί ότι τα πρότυπα ασφαλείας στο κλαμπ ήταν κακά, υποστηρίζοντας ότι οι πυροσβεστήρες ήταν κλειδωμένοι και ότι η έξοδος κινδύνου ήταν συχνά κλειδωμένη.