Τραγωδία στην Ελβετία: Φόβοι για αύξηση των νεκρών από την πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά (pics&vids)

Έντονα έκδηλο είναι το πένθος που επικρατεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation στο γνωστό χειμερινό θέρετρο της ευρωπαϊκής χώρας και καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια για την ταυτοποίηση των δεκάδων νεκρών που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία, πολλοί από αυτούς άτομα νεαρής ηλικίας.

Η αιτία της πυρκαγιάς, η οποία αρχικά αναφέρθηκε ως έκρηξη, παραμένει ασαφής, αλλά οι αρχές ανέφεραν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ήταν ατύχημα και όχι επίθεση.

New Year’s celebration night turned into tragedy

At least 40 feared dead and 100+ injured after a devastating fire engulfed Le Constellation bar in Crans-Montana, Switzerland 🇨🇭#CransMontana #Switzerland #NewYearTragedy

pic.twitter.com/gxLauK4xE4 — Drift Core (@Drift_Core) January 1, 2026

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους του καντονιού Βαλέ, ο αριθμός των νεκρών μέχρι το βράδυ της Πέμπτης ανερχόταν σε άνω των 40.

Οι τραυματίες ήταν τουλάχιστον 115, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για το ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί καθώς οι περισσότεροι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, φέροντας σοβαρά εγκαύματα.

Accablant...Le bar de la mort à Crans Montana laissait rentrer de très jeunes ados de 13-14 ans qui figurent parmi les morts... pic.twitter.com/GUR2X4g3RR — IBLISS (@philnowca) January 1, 2026

Το απόγευμα της Πέμπτης ο Γκι Παρμελίν, πρόεδρος της Ελβετικής Ομοσπονδίας, είπε πως είναι από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει βιώσει ποτέ η ευρωπαϊκή χώρα και πρόσθεσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες.

Ο Ματίας Ρεϊνάρ, επικεφαλής του συμβουλίου του καντονιού είπε ότι «αρκετές δεκάδες» άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η ταυτοποίηση των πτωμάτων των νεκρών και των τραυματιών θα χρειαστεί χρόνο, πρόσθεσε.

Στους νεκρούς βρίσκονται άτομα διαφόρων εθνικοτήτων, με το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών να ανακοινώνει πως 16 Ιταλοί αγνοούνται και περίπου 12 βρίσκονται στο νοσοκομείο.

A new video suggests the Crans-Montana nightclub fire became a deadly “flashover”, igniting the entire venue almost instantly.



Le Constellation had a 6.5/10 safety rating, wooden interiors and only one staircase. At least 47 died and 115 were injured. #Switzerland pic.twitter.com/fmBLC3L1bi — BPI News (@BPINewsOrg) January 1, 2026

Το πρωί της Πέμπης ίντεο έδειχναν σειρές ασθενοφόρων να περιμένουν στην ουρά και ελικόπτερα να προσγειώνονται για να μεταφέρουν τα θύματα σε κοντινά νοσοκομεία και εξειδικευμένα κέντρα εγκαυμάτων σε άλλες ελβετικές πόλεις, όπως η Λωζάνη και η Ζυρίχη. Γειτονικές χώρες της Ελβετίας, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, προσφέρθηκαν επίσης να περιθάλψουν τα θύματα στα δικά τους κέντρα.

Η ήσυχη σκηνή στο φως της ημέρας, στην οποία μικρές ομάδες ανθρώπων ήταν μαζεμένες, μερικοί με δάκρυα στα μάτια, άλλοι με λουλούδια στα χέρια, έρχονταν σε έντονη αντίθεση με τον πανικό και τη σύγχυση που αντιμετώπισαν οι πρώτοι ανταποκριτές λίγες ώρες νωρίτερα.

Οι διεθνείς αντιδράσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται «σε επαφή» με τις ελβετικές αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας».

«Τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου στα πολλά θύματα της έκρηξης στο Κραν Μοντανά, στις οικογένειές τους και στους διασώστες που επιχειρούν», έγραψε η Ευρωπαία επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ με ανάρτηση στο Χ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είπε πως «οι διπλωματικές και προξενικές μας ομάδες παρακολουθούν την κατάσταση και παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στους συμπατριώτες μας που έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία.

Η Γαλλία υποδέχεται τους τραυματίες στα νοσοκομεία της και είναι έτοιμη να παράσχει κάθε βοήθεια.

Ευχαριστούμε τις ομάδες και τους φροντιστές που κινητοποιήθηκαν».

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, σημείωσε πως «μια στιγμή χαράς μετατράπηκε σε τραγωδία στο Κραν Μοντάνα της Ελβετίας. Αυτά τα γεγονότα είναι βαθιά οδυνηρά. Οι σκέψεις μας είναι με τους πληγέντες και τους αγαπημένους τους. Ευχόμαστε στους τραυματίες γρήγορη και πλήρη ανάρρωση».