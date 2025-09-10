Ρωσικά drones στη Πολωνία

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε ότι η πιθανότητα μιας στρατιωτικής σύγκρουσης είναι «πιο κοντά από ποτέ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», μιλώντας στο κοινοβούλιο της χώρας του, ενώ ανακοίνωσε πως η χώρα του θα ζήτησει ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ρωσικές παραβιάσεις είναι μόνο ένα μέρος του ευρύτερου πλαισίου ασφάλειας, με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να προγραμματίζουν «επιθετικές» στρατιωτικές ασκήσεις αργότερα αυτή την εβδομάδα.

«Δεν υπάρχει λόγος να ισχυριστούμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου... αλλά η κατάσταση είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, σημείωσε πως η Πολωνία θα επικαλεστεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ για να διαβουλευθεί σχετικά με την απάντηση στην απειλή, μια κίνηση που συμφωνήθηκε μεταξύ του ίδιου και του προέδρου, Κάρολ Ναβρότσκι.

Τι αναφέρει το άρθρο 4

Το άρθρο 5 – η αρχή της συλλογικής αυτοάμυνας – είναι ευρέως γνωστό, αλλά το άρθρο 4 είναι διαφορετικό.

Σύμφωνα με τη συνθήκη, οποιοδήποτε μέλος της 32μελούς συμμαχίας μπορεί να επικαλεστεί επίσημα το άρθρο 4 για να υποβάλει ένα ζήτημα στην προσοχή του Συμβουλίου του Βορείου Ατλαντικού – του οργάνου λήψης αποφάσεων του ΝΑΤΟ.

Το άρθρο ορίζει: «Τα μέρη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους όποτε, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα μέρη».

Μόλις γίνει επίκληση του άρθρου 4, το ζήτημα συζητείται και μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε κάποια μορφή κοινής απόφασης ή δράσης εκ μέρους του ΝΑΤΟ και δεν απαιτεί καμία μορφή ένοπλης επέμβασης.

Σε αντίθεση με το άρθρο 5, το οποίο έχει ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά, το άρθρο 4 έχει ενεργοποιηθεί επτά φορές στην ιστορία του ΝΑΤΟ.

Πιο πρόσφατα, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία ζήτησαν να πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 4 στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ως απάντηση στην πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Τουσκ δηλώνει ότι, ενώ εκτιμά όλες τις εκφράσεις αλληλεγγύης, «τα λόγια δεν αρκούν» και η Πολωνία θα ζητήσει «πολύ μεγαλύτερη» υποστήριξη από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Καταρρίφθηκαν 19 drones»

«Δεκαεννιά παραβιάσεις του πολωνικού εναερίου χώρου έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας, πιθανότατα τέσσερα drone καταρρίφθηκαν», ανακοίνωσε ο Τυσκ προσθέτοντας ότι ο πολωνικός στρατός αποφάσισε αρχικά να κλιμακώσει την αντίδρασή του στις ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας λίγο μετά τις 10 μ.μ. τοπική ώρα.

Η πρώτη παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου σημειώθηκε γύρω στις 11:30 μ.μ. την Τρίτη, και η τελευταία αναφέρθηκε στις 6:30 π.μ. σήμερα το πρωί. «Αυτό σας δίνει μια ιδέα για την κλίμακα αυτής της επιχείρησης», λέει.

Προκαταρκτικές αναφορές δείχνουν ότι υπήρξαν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, με σημαντικό αριθμό drones να εισέρχονται στην Πολωνία από τη Λευκορωσία.

Τρία drones έχουν επιβεβαιωθεί ότι καταρρίφθηκαν, ενώ ένα τέταρτο πιστεύεται ότι καταρρίφθηκε επίσης. Οι αρχές εργάζονται για να επαληθεύσουν και να οριστικοποιήσουν αυτά τα στοιχεία, ανέφερε.