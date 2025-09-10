Η Πολωνία προχώρησε στην κατάρριψη ρωσικών drones τα οποία προχώρησαν σε συνεχείς παραβιάσεις του εναερίου χώρου της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης μεγάλης κλίμακας κατά της Ουκρανίας.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που μέλος του ΝΑΤΟ εμπλέκεται με την Ρωσία και το BBC κάνει λόγο για ηθελημένη παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου σε βάθος προκειμένου η Ρωσία να τεστάρει την αντίδραση της Δύσης.

«Είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση που σχετίζεται με τις επανειλημμένες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου», έγραψε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στο X. «Ο στρατός έχει χρησιμοποιήσει όπλα εναντίον στόχων», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι βρίσκεται «συνεχή επαφή» με τον πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι και τον διοικητή των επιχειρήσεων.

Να σημειωθεί ότι η στρατιωτική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν και μαχητικά αεροσκάφη F-35 του ΝΑΤΟ και της Ολλανδίας, έχει ολοκληρωθεί.

Η πολωνική ιστοσελίδα Fakt δημοσίευσε σε άρθρο της tweet που φέρεται να αποτυπώνει την επιδρομή των drones. Τουλάχιστον 10 drones φέρεται να παραβίασαν τον εναέριο χώρο, αριθμός που δεν έχει, ωστόσο, επιβεβαιωθεί από το πολωνικό υπουργείο Άμυνας.

Ένα από αυτα, σύμφωνα με την polsatnews.pl, έπεσε πάνω σε σπίτι στο Wyryki Wola, προκαλώντας υλικές ζημιές.

🇵🇱🇷🇺🇺🇦

❗️Tak wyglądało wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną naszego kraju według Ukraińców. pic.twitter.com/gsSxtU9rMV — WarNewsPL (@WarNewsPL1) September 10, 2025

Πολωνία: Ο Τουσκ ενημέρωσε τον Ρούτε

Ο Πολωνός πρόεδρος αναμένεται να πραγματοποιήσει μία ακόμη ενημέρωση στο Εθνικό Γραφείο Ασφαλείας, στην οποία θα παραστεί και ο Τουσκ, ενώ μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ώρα. Ο Τουσκ έχει ήδη ενημερώσει και τον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. «Έχω ενημερώσει τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για την τρέχουσα κατάσταση και τις ενέργειες που έχουμε λάβει εναντίον των αντικειμένων που παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας. Είμαστε σε συνεχή επαφή», έγραψε ο επικεφαλής της πολωνικής κυβέρνησης σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Ρωσικό drone έπεσε σε σπίτι στην περιοχή Wyryki

Σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης ένα ρωσικό drone έπεσε πάνω σε σκεπή σπιτιού στην περιοχή Wyryki προκαλώντας ζημιές, ενώ συντρίμμια προκάλεσαν φθορές και σε ένα αυτοκίνητο. Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Παράλληλα η πολωνική αστυνομία εντόπισε ένα κατεστραμμένο drone στο χωριό Czosnówka, στα ανατολικά της χώρας, περίπου 40χλμ. από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

⚡ Russian drone damages residential house in Poland



In the village of Wyryki (Lublin Voivodeship), drone debris fell on a residential house, damaging the roof and a car. No one was injured.



Local residents reported hearing an explosion and seeing Polish fighter jets in the… pic.twitter.com/tv38fRicl6 — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025

«Άνευ προηγουμένου παραβίαση» είπε ο πολωνικός στρατός

Ο πολωνικός στρατός δήλωσε ότι το περιστατικό αποτελεί «άνευ προηγουμένου παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου», «πράξη επιθετικότητας που έθεσε σε πραγματικό κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών μας». Οι πτήσεις σε τέσσερα αεροδρόμια διακόπηκαν, με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το αεροδρόμιο Σοπέν στη Βαρσοβία, να ανακοινώνει ότι ο εναέριος χώρος πάνω από τη χώρα έκλεισε. Λίγες αργότερα το Σοπέν άνοιξε, προειδοποιώντας ότι λόγω των περιορισμών και των κλεισίματος του εναέριου χώρου «αναμένονται δυσκολίες και καθυστερήσεις που μπορεί να διαρκέσουν όλη την ημέρα».

Η ανταποκρίτρια του BBC στην ανατολική Ευρώπη με έδρα το Κίεβο, ανέφερε ότι πολλά από τα drones διέσχισαν τα σύνορα της Πολωνίας και σε διαδικτυακά κανάλια άρχισαν να στέλνονται μηνύματα όπως «Χελμ, στα καταφύγια» και «Ζαμόσκ, στα καταφύγια».

Όπως σχολιάζει: «Αυτό μοιάζει με κλιμάκωση από τη Μόσχα - δοκιμάζοντας την αντίδραση της Δύσης. Διότι φαίνεται ότι τα drones της δεν ξέφυγαν απλώς στην Πολωνία. Πήγαν αρκετά βαθιά ώστε να κλείσει ακόμη και το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας.

Και αυτό συμβαίνει καθώς οι αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερες - και πιο συχνές».

Ο Τζιμ Τάουνσεντ, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ υποστήριξε στο BBC: «Ένα drone είναι λάθος, πολλά drones δεν είναι λάθος. Πρόκειται πιθανότατα για μια δοκιμή – μια δοκιμή στην οποία πρέπει να απαντήσει το ΝΑΤΟ… Τώρα είναι η πολιτική πλευρά του ΝΑΤΟ που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς πρέπει να διασφαλίσει ότι η απάντηση της συμμαχίας θα είναι η κατάλληλη».