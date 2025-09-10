Ρωσικά drones στην Πολωνία

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο σήμερα για «μεγάλης κλίμακας πρόκληση», μετά την αναχαίτιση πολλών «ρωσικών drones» που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια επίθεσης της Μόσχας εναντίον της δυτικής Ουκρανίας.

«Αυτή τη νύκτα βιώσαμε την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από σημαντικό αριθμό ρωσικών drones», επεσήμανε ο Τουσκ, καταγγέλλοντας «μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση».

«Είμαστε έτοιμοι να απωθήσουμε τέτοιου είδους προκλήσεις», υπογράμμισε ο Πολωνός πρωθυπουργός. «Η κατάσταση είναι σοβαρή και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια», πρόσθεσε.

Ουκρανία: Ο Πούτιν θέλει να δοκιμάσει τη Δύση

Το Κίεβο εκτίμησε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα σταματήσει «να δοκιμάζει τη Δύση» και θα το κάνει για όσο διάστημα δεν υπάρχει «μια ισχυρή απάντηση», αφού η Πολωνία κατήγγειλε ότι υπέστη «επίθεση» από τη Μόσχα καθώς ιπτάμενα αντικείμενα παραβίασαν τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής εναντίον της Ουκρανίας.

Η Πολωνία, χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία και είναι μέλος του ΝΑΤΟ, επεσήμανε ότι κατέρριψε «εχθρικά» drones στον εναέριο χώρο της.

«Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει να εντείνει, να επεκτείνει τον πόλεμό του και να δοκιμάζει τη Δύση», σχολίασε στο Χ ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μια αδύναμη απάντηση σήμερα απλώς θα προκαλέσει περισσότερο τη Ρωσία και τότε ρωσικοί πύραυλοι και drones θα πετάξουν ακόμη πιο μακριά στην Ευρώπη».

Όπως εκτίμησε ο Σίμπιχα, η κατάσταση αυτή αποδεικνύει ότι οι γειτονικές χώρες της Ουκρανίας πρέπει να μπορούν να κινητοποιούν τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτουν για «να αναχαιτίζουν drones και πυραύλους στον ουκρανικό εναέριο χώρο».

«Η αίσθηση ατιμωρησίας του Πούτιν δεν σταματά να μεγαλώνει διότι δεν έχει τιμωρηθεί όπως θα έπρεπε για τα προηγούμενα εγκλήματά του», τόνισε ο Σίμπιχα.

Κάλας: Δεν ήταν τυχαία τα drones

Οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι η είσοδος ρωσικών drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο ήταν σκόπιμη, όχι τυχαία, δήλωσε την Τετάρτη η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.

«Ο πόλεμος της Ρωσίας κλιμακώνεται, δεν τελειώνει. Πρέπει να αυξήσουμε το κόστος για τη Μόσχα, να ενισχύσουμε την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να επενδύσουμε στην άμυνα της Ευρώπης.

Η ΕΕ παίζει σημαντικό ρόλο και θα υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες όπως η αμυντική γραμμή Eastern Border Shield», έγραψε η Κάλας σε μια ανάρτηση στο X.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με την Πολωνία, μετά την εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών από ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία στον πολωνικό εναέριο χώρο, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα.

«Τα χθεσινοβραδινά γεγονότα αποτελούν μια έντονη υπενθύμιση ότι η ασφάλεια του ενός είναι η ασφάλεια όλων», έγραψε ο Κόστα σε μια ανάρτηση στο X.

«Η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και οι απερίσκεπτες εισβολές στον εναέριο χώρο των κρατών μελών της ΕΕ αποτελούν άμεση απειλή για την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων και για τις κρίσιμες υποδομές σε όλη την ήπειρό μας», πρόσθεσε.

Ρούτε: Είμαστε σε επαφή με την Πολωνία

Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε στενή διαβούλευση με την Πολωνία, μετά την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία, έγραψε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, «βρίσκεται σε επαφή με την πολωνική ηγεσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος.