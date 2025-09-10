Πολωνία: Καταρρίφθηκαν ρωσικά drones για παραβίαση του εναέριου χώρου της - Έκλεισαν αεροδρόμια

Η Ρωσία προέβη σε «άνευ προηγουμένου παραβίαση» του εναέριου χώρου της Πολωνίας, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της Βαρσοβίας.

Σε δήλωση που εξέδωσε στις X, η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ένοπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι εντόπισε drones στον εναέριο χώρο της χώρας ως αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Ο στρατός της Πολωνίας δήλωσε ότι η είσοδος των drones στον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία ήταν μια «πράξη επιθετικότητας» που απείλησε την ασφάλεια του κοινού και ήταν απαραίτητο να καταρριφθούν.

«Υπήρξε μια άνευ προηγουμένου παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου», ανέφερε, προσθέτοντας πως «πρόκειται για μια πράξη επιθετικότητας που αποτέλεσε πραγματική απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας».

Νωρίτερα, η διοίκηση ανέφερε ότι είχε κινητοποιήσει τις δικές της και τις συμμαχικές αεροπορικές άμυνες του ΝΑΤΟ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στον πόλεμο που η Πολωνία είχε εμπλακεί με ρωσικά μέσα στον εναέριο χώρο της.

Στη συνέχεια, ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση της Βαρσοβίας συνεχίζεται και προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, αναφέροντας τις περιοχές Podlaskie, Mazowieckie και Lublin ως τις πιο επικίνδυνες.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επανέλαβε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση που σχετίζεται με την επανειλημμένη παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου».

Μαζική επίθεση στην Ουκρανία

Οι ρωσικές επιθέσεις φαίνεται να έχουν ως στόχο το Λβιβ, στην ανατολική περιοχή της Ουκρανίας, με τον δήμαρχό του, Αντρέι Σαντόβι, να δημοσιεύει στο Telegram ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη.

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμύς, δήλωσε επίσης ότι η χώρα βρίσκεται «σε συνεχή επαφή με τη διοίκηση του ΝΑΤΟ».

Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για παραβιάσεις του εναερίου χώρου από το 2022, όταν ένας αδέσποτος ουκρανικός πύραυλος χτύπησε ένα χωριό στο νότο και σκότωσε δύο άτομα.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε δηλώσει νωρίτερα στο Telegram ότι ρωσικά drones είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, μέλους του ΝΑΤΟ, απειλώντας την πόλη Ζάμοστ, αλλά αφαίρεσε τη δήλωση αυτή.

Έκλεισαν αεροδρόμια

Το αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, το μεγαλύτερο της χώρας, έκλεισε, σύμφωνα με τον ιστότοπο της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA), εξαιτίας «απρόβλεπτης στρατιωτικής δραστηριότητας συνδεόμενης με την κρατική ασφάλεια».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή έκλεισαν και άλλα αεροδρόμια νωρίς το πρωί.

Αρχικά δεν είχε γίνει τίποτε γνωστό από τις πολωνικές αρχές. Κατόπιν η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανακοίνωσε πως «λόγω ενεργειών κρατικών υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων για να εγγυηθούν την ασφάλεια, ο εναέριος χώρος τμήματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του αεροδρομίου Σοπέν, έκλεισε προσωρινά. Το αεροδρόμιο παραμένει ανοικτό, αλλά δεν εκτελείται καμιά πτήση».

Ενημερώθηκε ο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στη δημοσιογράφο του CNN Σαμάνθα Ουόλντενμπεργκ πως είναι ενήμερος για τις πληροφορίες όσον αφορά παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης του στρατού της Ρωσίας, ανέφερε μέσω X η Κέιτλαν Κόλινς, πολιτική ρεπόρτερ του ίδιου τηλεοπτικού δικτύου.