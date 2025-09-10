Πολωνία: Ρωσικό drone προκάλεσε ζημιές σε σπίτι στο Λούμπλιν - Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αναχαίτισης

Ένα ρωσικό drone χτύπησε ένα σπίτι στην περιοχή του Λούμπλιν στην Πολωνία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το Polsat News αναφέρει ότι η οροφή και το πάρκινγκ του κτιρίου υπέστησαν ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Επικαλούμενο έναν τοπικό αστυνομικό επιθεωρητή, το Polsat αναφέρει: «Τα υπολείμματα ενός ρωσικού drone έπεσαν σε μια κατοικία στην πόλη Wyryki Wola».

Επικαλείται επίσης τον τοπικό δήμαρχο Mariusz Zanko, ο οποίος δήλωσε: «Οι άνθρωποι άκουσαν την έκρηξη και είδαν επίσης πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη και ανησυχητική. Υπάρχει πράγματι μεγάλη ανησυχία μεταξύ των κατοίκων».

Η περιοχή του Λούμπλιν, στα ανατολικά της Πολωνίας, συνορεύει τόσο με τη Λευκορωσία όσο και με την Ουκρανία.Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις για την αναχαίτιση «εχθρικών» drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία, μια «πρωτοφανής», όπως τη χαρακτήρισε η Βαρσοβία, «πράξη επίθεσης».

«Οι επιχειρήσεις της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας και των συμμάχων της που σχετίζονταν με τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου ολοκληρώθηκαν», ανακοίνωσε στο Χ η διοίκηση του πολωνικού στρατού. Παράλληλα ευχαρίστησε τους συμμάχους της χώρας στο ΝΑΤΟ, και κυρίως τις ολλανδικές δυνάμεις, για «την υποστήριξή τους».