Ζελένσκι: Τουλάχιστον οκτώ τα drones που στοχοποίησαν την Πολωνία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι τουλάχιστον οκτώ ρωσικά drones κατευθύνθηκαν προς την Πολωνία κατά τη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Πολωνία κατέρριψε drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία την Τετάρτη. Η Πολωνία χαρακτήρισε την εισβολή «πράξη επιθετικότητας».

«Σήμερα σημειώθηκε ένα ακόμη βήμα κλιμάκωσης – ρωσο-ιρανικά «shaheds» επιχειρούσαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», έγραψε ο Ζελένσκι στο X, αναφερόμενος στα ιρανικής κατασκευής drones που χρησιμοποιούνται ευρέως από τη Ρωσία.

«Δεν ήταν μόνο ένα «shahed» που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ατύχημα, αλλά τουλάχιστον οκτώ drones που στόχευαν την Πολωνία», έγραψε ο Ζελένσκι.

Συνολικά, περίπου 415 drones και περισσότεροι από 40 πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατά της Ουκρανίας, η οποία εκτυλίχθηκε σε 15 ουκρανικές περιφέρειες, σκότωσε ένα άτομο στην περιφέρεια Ζιτόμιρ και τραυμάτισε άλλα τρία στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, ανέφερε.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι κατέρριψε 386 από τα 415 drones και 27 από τους 43 πυραύλους που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καταγράφηκαν 16 πύραυλοι και 21 drones σε 17 τοποθεσίες.

Αξιωματούχοι στην κεντρική περιοχή της Βίνιτσα δήλωσαν ότι χτυπήθηκαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στη δυτική περιοχή της Βολίν, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι έσβησαν μια πυρκαγιά που εκτείνονταν σε 1.000 τετραγωνικά μέτρα.

Μετά την επίθεση, ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα κάλεσε τις γειτονικές χώρες να χρησιμοποιήσουν την αεροπορική άμυνά τους για να αναχαιτίσουν αεροπορικούς στόχους πάνω από την Ουκρανία.

«Η Ουκρανία προτείνει ένα τέτοιο μέτρο εδώ και πολύ καιρό. Πρέπει να ληφθεί για χάρη της συλλογικής ασφάλειας», έγραψε ο Σιμπιχα στο X.