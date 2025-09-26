Τουσκ: Η Ρωσία έχει κακόβουλες προθέσεις απέναντι σε ολόκληρο τον κόσμο

Η Ρωσία έχει κακόβουλες προθέσεις απέναντι σε ολόκληρο τον κόσμο και η Ευρώπη είναι επιτέλους πιο ενωμένη στις απόψεις της σχετικά με την απειλή από τη Μόσχα, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν ήταν ποτέ τόσο ενωμένοι... πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Η Ρωσία έχει κακόβουλες προθέσεις απέναντι σε ολόκληρο τον κόσμο και όσοι συνορεύουν μαζί της είναι οι πρώτοι που το αισθάνονται», δήλωσε ο Τουσκ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για τα πρόσφατα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Bloomberg: Προειδοποίηση Ευρωπαίων σε μυστική συνάντηση στη Μόσχα: Έτοιμοι να καταρρίψουμε ρωσικά αεροσκάφη

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με δημσίευμα του Bloomberg, οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα τη Μόσχα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να απαντήσει δυναμικά σε νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ακόμα και με κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η προειδοποίηση έγινε σε τεταμένη συνάντηση στη ρωσική πρωτεύουσα, μετά την εισβολή τριών MiG-31 στον εσθονικό εναέριο χώρο. Οι Ρώσοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, αποδίδοντας τις παραβιάσεις σε σφάλματα και χαρακτηρίζοντας τις επιχειρήσεις ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία.

Την ίδια στιγμή, ρωσικά drones εντοπίστηκαν σε Πολωνία, Ρουμανία και πιθανώς Δανία, ενώ το Κρεμλίνο επέμεινε ότι τηρεί τους διεθνείς κανόνες.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θεωρούν τις ενέργειες σκόπιμη τακτική από πλευράς Μόσχας και βλέπουν κίνδυνο υβριδικού πολέμου, με ασαφείς προθέσεις από τη ρωσική πλευρά.



Η συνάντηση στη Μόσχα κατέδειξε την αποφασιστικότητα Παρισιού, Βερολίνου και Λονδίνου να προειδοποιήσουν ότι οι εισβολές πρέπει να σταματήσουν, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να δηλώνει πως στηρίζει όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν απέφυγε να διευκρινίσει ποια θα είναι η απάντηση, ενώ η Δανία εξετάζει επίκληση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, που ενεργοποιεί διαβουλεύσεις για αντιλαμβανόμενες απειλές.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να ανακτήσει τα κατεχόμενα εδάφη με στήριξη της ΕΕ, διευκρινίζοντας ότι ο ρόλος των ΗΠΑ θα περιοριστεί στην πώληση όπλων.



ΝΑΤΟϊκοί ηγέτες, όπως της Πολωνίας και της Ολλανδίας, υποστηρίζουν ανοιχτά την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, ενώ άλλοι, όπως της Γερμανίας και της Ιταλίας, ζητούν προσοχή ώστε να αποφευχθεί κλιμάκωση. Ο Ρώσος πρέσβης στη Γαλλία προειδοποίησε ότι μια τέτοια ενέργεια θα ισοδυναμούσε με πόλεμο, επισημαίνει το διεθνές

Η κλιμάκωση των παραβιάσεων αντανακλά την προσπάθεια του Κρεμλίνου να δοκιμάσει την ενότητα και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ, ενώ ο πρόεδρος της Λιθουανίας τόνισε την ανάγκη για άμεση και συντονισμένη αντίδραση. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με το δίλημμα να ισορροπήσουν ανάμεσα στην αποτροπή και στον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης.