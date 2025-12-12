Τουρκία: Ξεκινά στις 9 Μαρτίου η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου

Στις 9 Μαρτίου πρόκειται να ξεκινήσει η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου για την υπόθεση της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με απόφαση του 40ού Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης την Παρασκευή, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η δίκη πρόκειται να διεξαχθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου που βρίσκεται εντός του Συγκροτήματος Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Μαρμαρά.

Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο της έρευνας για «διαφθορά» στον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης, έχει ασκήσει δίωξη κατά του Ιμάμογλου και άλλων 402 κατηγορουμένων, 105 εκ των οποίων βρίσκονται υπό κράτηση και 7 υπόκεινται σε εντάλματα σύλληψης

Το κατηγορητήριο αποτελείται από 3.900 σελίδες.

#SONDAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek:



İBB İddianamesinde şüpheli sayısı 402; İddianame 3900 sayfadan oluşuyor... pic.twitter.com/Ej5Qi7wYCa — The Turkish Post (@turkishpostnet) November 11, 2025

Σύμφωνα με την kathimerini, ο Τούρκος εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση ζητά ποινή φυλάκισης από 828 έως 2.352 χρόνια για τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Ιμάμογλου, αλλά και απαγόρευση της λειτουργίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, στον φάκελο υπάρχουν 105 προφυλακιστέοι, 170 υπό δικαστική κράτηση και 75 εντάλματα σύλληψης.

Μάλιστα, φέρεται να ζητείται ποινή για τον Ιμάμογλου με κατηγορίες για δωροδοκία, νοθεία δημοσίων διαγωνισμών, απάτη σε βάρος του δημοσίου και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και αφορά μια περίοδο 10 ετών.

Επίσης, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι το κατηγορητήριο για διαφθορά αφορά σε περίοδο 10 ετών, αλλά και ότι διαπιστώθηκαν ζημίες 160 δισ. τουρκικών λιρών για το κράτος.

«Μέσα από το πρίσμα των ευρημάτων στο πλαίσιο του φακέλου έρευνάς μας, έχει καταγραφεί ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα έχει συστηματικά και συνεχώς παρέμβει στην αξιοπιστία των εκλογών που διεξήχθησαν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, με στόχο να επηρεάσει τη βούληση των ψηφοφόρων και να επηρεάσει τη δημοκρατική τάξη. Ως εκ τούτου, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα μας ενημέρωσε το γραφείο του εισαγγελέα του Ακυρωτικού Δικαστηρίου για την αξιολόγηση και την εκτέλεση των απαραίτητων μέτρων σχετικά με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 69 του Συντάγματος και τα άρθρα 101 και τα επόμενα άρθρα του νόμου αριθ. 2820 περί Πολιτικών Κομμάτων», τονίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιμάμογλου βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο εν αναμονή της δίκης του.

Πηγές: kathimerini, Reuters