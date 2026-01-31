Τουρκία: Καταγγελίες ότι μπλόκαρε ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό το Κομπάνι

Οι τουρκικές αρχές μπλόκαραν ένα κονβόι που μετέφερε βοήθεια στο Κομπάνι, μια πόλη με κουρδική πλειοψηφία στη βόρεια Συρία που έχει περικυκλωθεί από τον συριακό στρατό, σύμφωνα με μία ΜΚΟ και έναν Τούρκο βουλευτή.

Η καταγγελία αναφέρει ότι η βοήθεια μπλοκαρίστηκε πριν φτάσει στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε την Παρασκευή μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και της κουρδικής μειονότητας της χώρας για τη σταδιακή ενσωμάτωση των κουρδικών στρατιωτικών και πολιτικών θεσμών στο κράτος.

Είκοσι πέντε φορτηγά που μετέφεραν νερό, γάλα, βρεφικό γάλα και κουβέρτες που είχαν συγκεντρωθεί στο Ντιγιάρμπακιρ, την κύρια πόλη της κυρίως κουρδικής νοτιοανατολικής Τουρκίας, «εμποδίστηκαν να περάσουν τα σύνορα», σύμφωνα με την Πλατφόρμα Αλληλεγγύης και Προστασίας του Ντιγιάρμπακιρ, η οποία οργάνωσε την εκστρατεία βοήθειας.

«Η παρεμπόδιση φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας που μεταφέρουν είδη πρώτης ανάγκης είναι απαράδεκτη, τόσο από την άποψη του ανθρωπιστικού δικαίου όσο και από την άποψη της ηθικής ευθύνης», αναφέρει η πλατφόρμα, η οποία συγκεντρώνει διάφορες ΜΚΟ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κάτοικοι της Κομπάνι δήλωσαν στο AFP ότι εξαντλούνταν τα τρόφιμα, το νερό και η ηλεκτρική ενέργεια, επειδή η πόλη είχε κατακλυστεί από ανθρώπους που έφευγαν από την προέλαση του συριακού στρατού.

Οι κουρδικές δυνάμεις κατηγόρησαν τον συριακό στρατό ότι επέβαλε πολιορκία στην Κομπάνι, γνωστή και ως Ain al-Arab στα αραβικά.