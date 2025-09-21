Τουρκία: Η αντιπολίτευση επανεκλέγει τον Oζγκιούρ Οζέλ ενόψει της κρίσιμης απόφασης του δικαστηρίου

Η αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας επανεξέλεξε τον Οζγκιούρ Οζέλ ως ηγέτη την Κυριακή, σε ένα έκτακτο συνέδριο που συγκλήθηκε σε μια προσπάθεια να τον προστατεύσει, καθώς και άλλα ηγετικά στελέχη του κόμματος, από μια δικαστική απόφαση τον επόμενο μήνα που θα μπορούσε να διατάξει την απομάκρυνσή τους.

Ένα δικαστήριο στην Άγκυρα πρόκειται να αποφανθεί για το αν θα ακυρώσει το συνέδριο του 2023 του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), στο οποίο εξελέγη πρόεδρος ο Οζέλ, λόγω φερόμενων παρατυπιών – υπόθεση που, σύμφωνα με επικριτές της κυβέρνησης, αναδεικνύει την ολίσθηση της Τουρκίας προς τον αυταρχισμό υπό τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Η απόφαση, την οποία παρακολουθούν στενά οι χρηματοοικονομικές αγορές, αναμενόταν νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, αλλά αναβλήθηκε για τις 24 Οκτωβρίου.

Από τις 917 ψήφους που καταμετρήθηκαν στο συνέδριο του CHP την Κυριακή, οι 835 κρίθηκαν έγκυρες και όλες πήγαν στον Οζέλ, ανακοίνωσε το κόμμα.

Με το να εξασφαλίσει νέα εντολή από τους αντιπροσώπους του κόμματος, οι αξιωματούχοι του CHP ελπίζουν να μειώσουν τον κίνδυνο ότι η επικείμενη δικαστική απόφαση σχετικά με το συνέδριο του 2023 θα μπορούσε να απομακρύνει τον Οζέλ.

Δώδεκα μέλη του CHP, συμπεριλαμβανομένου του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου – του μεγαλύτερου πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν – αντιμετωπίζουν κατηγορίες που κυμαίνονται από προσφορά χρημάτων και θέσεων εργασίας σε συνέδρους μέχρι παραβίαση του νόμου περί πολιτικών κομμάτων της Τουρκίας. Όλοι αρνούνται οποιαδήποτε παρανομία.

Το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα των εισαγγελέων να αναστείλει προσωρινά τον Οζέλ και τη διοίκησή του.

Ο Οζέλ έχει αναδειχθεί σε σημαντική πολιτική προσωπικότητα μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου τον Μάρτιο, εμφανιζόμενος ως ο επόμενος μεγαλύτερος αντίπαλος του Ερντογάν.

Ο Ερντογάν, του οποίου το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) κυριαρχεί στην τουρκική πολιτική για περισσότερες από δύο δεκαετίες, έχει επανειλημμένα επιτεθεί στο CHP για τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας την περσινή ψηφοφορία «νοθευμένη» και «απάτη».

Το CHP είναι η μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο και ελέγχει τις μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας.