Times: Η Βρετανία στέλνει φρεγάτα στην Κύπρο - «Καμία απόφαση ακόμα», σχολίασε το Λονδίνο

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει ένα πολεμικό πλοίο για να υπερασπιστεί τη βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, η οποία έγινε στόχος ιρανικών drones χθες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Times.

«Το HMS Duncan είναι «πιθανό» να αναπτυχθεί για να υπερασπιστεί την RAF στο Ακρωτήρι καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», αναφέρει το δημοσίευμα.

Το δημοσίευμα των Times, επικαλούμενο τρεις πηγές, αναφέρει ότι ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, είχε χθες συνάντηση με ανώτερους στρατιωτικούς, στην οποία συζήτησαν την αποστολή του HMS Duncan στην περιοχή.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει επί του παρόντος τη δυνατότητα να υπερασπιστεί την Κύπρο από επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και υπάρχουν φόβοι ότι το νησί θα μπορούσε να είναι ευάλωτο σε περαιτέρω ιρανικές επιθέσεις», υπογραμμίζει το ρεπορτάζ των Times.

Ως γνωστόν, η Γαλλία σχεδιάζει να στείλει αντιπυραυλικά και αντι-drone συστήματα στην Κύπρο μετά τις ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα των κυπριακών μέσων ενημέρωσης.

«Καμία απόφαση ακόμα»

Η Βρετανία δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα στείλει πολεμικό πλοίο για να υπερασπιστεί τη βάση της RAF στο Ακρωτήρι δήλωσε πηγή προσκείμενη στο θέμα την Τρίτη, μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Times.