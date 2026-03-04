Την περασμένη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τηλεφώνησε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μεταφέροντας μια πληροφορία που, σύμφωνα με πηγές του Axios με γνώση της συνομιλίας, έμελλε να αποδειχθεί καθοριστική: ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και οι στενότεροι σύμβουλοί του επρόκειτο να συγκεντρωθούν το πρωί του Σαββάτου σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην Τεχεράνη.

Αν η πληροφορία επιβεβαιωνόταν, όλοι θα μπορούσαν να εξοντωθούν με ένα και μόνο αεροπορικό πλήγμα.

Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία της 23ης Φεβρουαρίου, που πραγματοποιήθηκε από την Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου και δεν είχε γίνει μέχρι τώρα γνωστή, αποτέλεσε το σημείο καμπής που οδήγησε στην απόφαση για επίθεση κατά του Ιράν.

Παράλληλα απαντά στο ερώτημα που τέθηκε από πολιτικούς, αναλυτές και ηγέτες διεθνώς μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης: γιατί η επίθεση έγινε τώρα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, ο Χαμενεΐ και ο στενός κύκλος του θεωρήθηκαν ένας σπάνιος «στόχος ευκαιρίας» που ούτε η Ουάσιγκτον ούτε το Τελ Αβίβ ήθελαν να αφήσουν ανεκμετάλλευτο.

Ο Τραμπ ήδη εξέταζε το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν, όμως δεν είχε ακόμη αποφασίσει τον χρόνο της επίθεσης μέχρι να λάβει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Η επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών εντασσόταν σε μια περίοδο στενής συνεργασίας που διήρκεσε μήνες. Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν δύο φορές και μίλησαν τηλεφωνικά 15 φορές τους δύο μήνες πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων. Μάλιστα, ΗΠΑ και Ισραήλ είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο επίθεσης μία εβδομάδα νωρίτερα, αλλά το σχέδιο αναβλήθηκε λόγω επιχειρησιακών ζητημάτων και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Κατόπιν εντολής του Τραμπ, η CIA πραγματοποίησε αρχικό έλεγχο που επιβεβαίωσε τις πληροφορίες της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών για τη συνάντηση του Χαμενεΐ με τους κορυφαίους συνεργάτες του. Οι προετοιμασίες επιταχύνθηκαν, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι ο πρόεδρος απέφυγε να αναφερθεί εκτενώς στο Ιράν σε δημόσιες δηλώσεις, ώστε να μην προκαλέσει υποψίες και να μην οδηγηθεί ο Ιρανός ηγέτης σε κρυψώνα πριν πραγματοποιηθεί η επιχείρηση.

Την ίδια περίοδο, απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου που συμμετείχαν σε συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στη Γενεύη ενημέρωσαν την Ουάσιγκτον ότι οι διαπραγματεύσεις δεν σημείωναν πρόοδο. Αυτό ενίσχυσε την εκτίμηση της αμερικανικής κυβέρνησης ότι η διπλωματική οδός είχε ουσιαστικά εξαντληθεί.