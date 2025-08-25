Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Πεζεσκιάν: Στο επίκεντρο το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν κατά την οποία συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την πρόσφατη συνάντηση κορυφής που είχε ο Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Οι πρόεδροι Πούτιν και Πεζεσκιάν συμφώνησαν να έχουν διμερή συνάντηση στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) στην Κίνα», πρόσθεσε το Κρεμλίνο.

Σημειώνεται πως το Ιράν θα ξαναρχίσει την Τρίτη, στη Γενεύη συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία, τρία από τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας που συνήφθη το 2015 με την Τεχεράνη με σκοπό να πλαισιωθούν οι πυρηνικές της δραστηριότητες, τα οποία απειλούν να επαναφέρουν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν.