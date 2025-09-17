Reuters, CNBC

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε επίσημα την Τετάρτη τη δεύτερη επίσκεψή του στη Βρετανία, μια επίσκεψη χωρίς προηγούμενο, με τη λαμπρότητα της βασιλικής τελετουργίας να καλύπτει το παρασκήνιο κρίσιμων διπλωματικών συνομιλιών, την ώρα που δύσκολα ερωτήματα γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζουν να αιωρούνται.

Όπως σχολιάζει το Reuters, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασιλική οικογένεια υποδέχθηκαν τον Αμερικανό πρόεδρο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, την ιστορική κατοικία σχεδόν χιλιετίας των Βρετανών μοναρχών, με άμαξες, κανονιοβολισμούς, στρατιωτική επίδειξη από αέρος και ένα επίσημο δείπνο υψηλής επισημότητας.

Η κυβέρνηση υπογράμμισε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική τελετουργική υποδοχή που έχει πραγματοποιηθεί για ξένο ηγέτη.

Λάτρης της μοναρχίας, ο Τραμπ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του που γίνεται ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος και ταυτόχρονα ο πρώτος εκλεγμένος πολιτικός που προσκαλείται από Βρετανό μονάρχη για δεύτερη φορά.

«Αγαπώ τον βασιλιά Κάρολο», είχε γράψει ήδη από τον Φεβρουάριο στο Truth Social, ενώ με την άφιξή του σημείωσε: «Έχω πολλά πράγματα εδώ που μου ζεσταίνουν την καρδιά. Είναι ένας πολύ ξεχωριστός τόπος».

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει αυτή τη θετική διάθεση, χρησιμοποιώντας την επίσκεψη για να ενισχύσει την «ειδική σχέση» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς, να εξασφαλίσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων, να συζητήσει δασμούς και να πιέσει τον Αμερικανό πρόεδρο για την Ουκρανία.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια: ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο Ουίνδσορ, ενώ στο Λονδίνο 1.600 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός για να διαχειριστούν τη διαδήλωση που οργανώνει η «Stop the Trump Coalition».

Ήδη η άφιξη του Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις, με τέσσερις συλλήψεις να γίνονται την Τρίτη, έπειτα από προβολή εικόνων του Αμερικανού προέδρου δίπλα στον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν σε έναν από τους πύργους του Κάστρου του Ουίνδσορ. Ο Τραμπ δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο κάστρο. Η αστυνομία χαρακτήρισε την πράξη «μη εξουσιοδοτημένη προβολή» και τη συνέδεσε με «κακόβουλες επικοινωνίες».

Παράλληλα, η επίσκεψη απέφερε ήδη μια συμφωνία τεχνολογίας που ενισχύει τη συνεργασία σε Τεχνητή Νοημοσύνη, κβαντική υπολογιστική και πυρηνική ενέργεια για πολιτική χρήση, με τη Microsoft να δεσμεύεται για επενδύσεις ύψους 31 δισ. λιρών στη Βρετανία.

«Ουσιαστικά βρίσκομαι εκεί και για το εμπόριο. Θέλουν να δουν αν μπορούν να βελτιώσουν λίγο τη συμφωνία. Κάναμε μια συμφωνία, είναι εξαιρετική συμφωνία, και θέλω να τους βοηθήσω», δήλωσε ο Τραμπ κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για τη Βρετανία την Τρίτη. «Θα ήθελαν να εξασφαλίσουν μια λίγο καλύτερη συμφωνία, οπότε θα μιλήσουμε μαζί τους».

CNBC: Τι θα κερδίσει η Βρετανία από την επίσκεψη του Τραμπ

Με την επίσημη επίσκεψη του Τραμπ και τις επενδυτικές συμφωνίες που τη συνοδεύουν, η βρετανική κυβέρνηση κερδίζει όχι μόνο ένα διπλωματικό πλεονέκτημα, αλλά και μια κρίσιμη τόνωση της εμπιστοσύνης που έχει ανάγκη, όπως τονίζει το CNBC.

Εταιρείες όπως η BlackRock, η Alphabet και η Blackstone ετοιμάζονται να υπογράψουν συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο, ανοίγοντας τον δρόμο για επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε βρετανικά περιουσιακά στοιχεία.

Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί δέσμη συμφωνιών στον ενεργειακό τομέα, με το Λονδίνο να μιλά για μια «χρυσή εποχή» στις νέες ενεργειακές συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένης και της πυρηνικής ενέργειας.

Η βρετανική κυβέρνηση ελπίζει ότι οι επενδύσεις αυτές δεν θα δημιουργήσουν μόνο θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, αλλά θα προβληθούν και ως ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα. Το Λονδίνο έχει απόλυτη ανάγκη μια τέτοια τόνωση, τη στιγμή που ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και οι υπουργοί του κατηγορούνται ότι πλήττουν το επενδυτικό κλίμα με τις πρόσφατες αυξήσεις φόρων.

Η «ειδική σχέση» με τις ΗΠΑ βρίσκεται στο επίκεντρο, με το Λονδίνο να επιχαίρει που έγινε η πρώτη χώρα που υπέγραψε τον περασμένο Μάιο μια εμπορική συμφωνία – ή «συμφωνία οικονομικής ευημερίας» – με τον Λευκό Οίκο, σε μια περίοδο που άλλοι σύμμαχοι δυσκολεύονταν να καταλήξουν σε εμπορικούς συμβιβασμούς με τον Τραμπ.

Το γεγονός ότι η βρετανική κυβέρνηση κατάφερε να βρεθεί στη σωστή πλευρά του Αμερικανού προέδρου φάνηκε και από το ότι έλαβε βασικό δασμό 10%, με επιπλέον 25% στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου προς τις ΗΠΑ, την ώρα που ο υπόλοιπος κόσμος υπέφερε από δασμούς της τάξης του 50%.

Κρίσιμο ζήτημα παραμένουν οι δασμοί στον χάλυβα και το αλουμίνιο, με τη Βρετανία να πιέζει για μείωση από το 25% στο μηδέν, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά.

Για την κυβέρνηση των Εργατικών αυτό είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς προσπαθεί να διασώσει θέσεις εργασίας σε μια βιομηχανία που τα τελευταία χρόνια έχει δει εργοστάσια να κλείνουν ή να απειλούνται. Οι ΗΠΑ απορροφούν το 7% των συνολικών εξαγωγών χάλυβα της Βρετανίας, αξίας 370 εκατ. λιρών το 2024, σύμφωνα με την UK Steel.