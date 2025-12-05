Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν η Ευρώπη να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των συμβατικών αμυντικών ικανοτήτων του ΝΑΤΟ, από τις υπηρεσίες πληροφοριών έως τους πυραύλου, έως το 2027, όπως είπαν αξιωματούχοι του Πενταγώνου σε διπλωμάτες στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα.

Η προθεσμία αυτή, που θεωρήθηκε από ορισμένους Ευρωπαίους αξιωματούχους υπερβολικά στενή, κρίθηκε μη ρεαλιστική.

Το μήνυμα, το οποίο μεταφέρθηκε από πέντε πηγές που γνωρίζουν τη συζήτηση, συμπεριλαμβανομένου ενός Αμερικανού αξιωματούχου, διατυπώθηκε σε συνάντηση στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα μεταξύ στελεχών του Πενταγώνου που χειρίζονται θέματα πολιτικής του ΝΑΤΟ και αρκετών ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών.

Η μετατόπιση αυτού του βάρους από τις ΗΠΑ προς τα ευρωπαϊκά μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα άλλαζε δραματικά τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες — ιδρυτικό μέλος της συμμαχίας της μεταπολεμικής εποχής — συνεργάζονται με τους σημαντικότερους στρατιωτικούς τους εταίρους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αξιωματούχοι του Πενταγώνου έδειξαν ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι ακόμη ικανοποιημένη με την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ευρώπη ως προς την ενίσχυση των αμυντικών της ικανοτήτων μετά τη διευρυμένη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στους Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι αν η Ευρώπη δεν τηρήσει την προθεσμία του 2027, οι ΗΠΑ ενδέχεται να σταματήσουν να συμμετέχουν σε ορισμένους μηχανισμούς συντονισμού άμυνας του ΝΑΤΟ, είπαν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν ανωνυμία για να μιλήσουν για ιδιωτικές συνομιλίες.

Ορισμένοι αξιωματούχοι στο Κογκρέσο γνωρίζουν και ανησυχούν για το μήνυμα του Πενταγώνου προς τους Ευρωπαίους, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ασαφές πώς οι ΗΠΑ θα μετρούσνα τηην πρόοδο της ΕΕ

Οι συμβατικές αμυντικές ικανότητες περιλαμβάνουν μη πυρηνικά μέσα από στρατεύματα μέχρι οπλικά συστήματα, και οι αξιωματούχοι δεν εξήγησαν πώς οι ΗΠΑ θα μετρούσαν την πρόοδο της Ευρώπης προς την ανάληψη του μεγαλύτερου μέρους του βάρους.

Δεν ήταν επίσης σαφές εάν η προθεσμία του 2027 αντανακλά τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ ή μόνο τις απόψεις ορισμένων αξιωματούχων του Πενταγώνου. Υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες στην Ουάσιγκτον σχετικά με τον στρατιωτικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είπαν ότι η προθεσμία του 2027 δεν είναι ρεαλιστική, ανεξάρτητα από το πώς η Ουάσιγκτον μετρά την πρόοδο, καθώς η Ευρώπη χρειάζεται κάτι περισσότερο από χρήματα και πολιτική βούληση για να αντικαταστήσει ορισμένες αμερικανικές δυνατότητες βραχυπρόθεσμα.

Μεταξύ άλλων προκλήσεων, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις παραγωγής για στρατιωτικό εξοπλισμό που προσπαθούν να προμηθευτούν. Παρότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενθαρρύνει την Ευρώπη να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό υλικό, ορισμένα από τα πιο προηγμένα αμερικανικά όπλα και αμυντικά συστήματα θα χρειάζονταν χρόνια για να παραδοθούν αν παραγγέλλονταν σήμερα.

Οι ΗΠΑ συμβάλλουν επίσης με ικανότητες που δεν μπορούν απλώς να αγοραστούν, όπως μοναδικές δυνατότητες πληροφοριών, παρακολούθησης και αναγνώρισης, που έχουν αποδειχθεί καίριες για την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας.

Ερωτηθείς για σχόλιο, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ που μίλησε εκ μέρους της συμμαχίας είπε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν αρχίσει να αναλαμβάνουν περισσότερη ευθύνη για την ασφάλεια της ηπείρου, αλλά δεν σχολίασε την προθεσμία του 2027.

«Οι σύμμαχοι έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να επενδύσουν περισσότερα στην άμυνα και να μετατοπίσουν το βάρος της συμβατικής άμυνας» από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη, είπε ο αξιωματούχος.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν γενικά αποδεχθεί την απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια και έχουν δεσμευθεί σε μεγάλες αυξήσεις των αμυντικών δαπανών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στόχο την ετοιμότητα της ηπείρου να αμυνθεί έως το 2030 και δηλώνει ότι πρέπει να καλύψει κενά στην αντιαεροπορική άμυνα, τα drones, τις δυνατότητες κυβερνοπολέμου, τα πυρομαχικά και άλλους τομείς. Αξιωματούχοι και αναλυτές είπαν ότι ακόμη και αυτή η προθεσμία είναι εξαιρετικά φιλόδοξη.