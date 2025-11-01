Τανζανία: Η πρόεδρος Χασάν κέρδισε τις «αιματοβαμμένες» εκλογές - Αναφορές για δεκάδες νεκρούς και βίαιες διαμαρτυρίες

Η εκλογική επιτροπή της Τανζανίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η πρόεδρος Σαμία Σουλού Χασάν κέρδισε με σχεδόν 98% των ψήφων τις εκλογές που προκάλεσαν βίαιες διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα αυτή την εβδομάδα.

Το αποτέλεσμα δίνει στη Χασάν, η οποία ανέλαβε την εξουσία το 2021 μετά το θάνατο του προκατόχου της, μια πενταετή θητεία για να κυβερνήσει την ανατολικοαφρικανική χώρα των 68 εκατομμυρίων κατοίκων.

Διαμαρτυρίες ξεσπάσαν κατά τη διάρκεια των προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών της Τετάρτης, με ορισμένους διαδηλωτές να κατεβάζουν πανό της Χασάν και να βάζουν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια, ενώ η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και πυροβόλησε, σύμφωνα με μάρτυρες.

Οι διαδηλωτές είναι εξοργισμένοι με τον αποκλεισμό ων δύο μεγαλύτερων αντιπάλων της Χασάν από την εκλογική αναμέτρηση από την εκλογική επιτροπή και με αυτό που περιγράφουν ως εκτεταμένη καταστολή.

Το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης της Τανζανίας δήλωσε την Παρασκευή ότι εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαμαρτυρίες, ενώ το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανέφερε ότι αξιόπιστες πληροφορίες δείχνουν ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρεις πόλεις.

Η κυβέρνηση απέρριψε τον αριθμό των θυμάτων που ανέφερε η αντιπολίτευση ως «εξαιρετικά υπερβολικό» και απέρριψε τις κριτικές για το ιστορικό της σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η συμμετοχή

Η εκλογική επιτροπή δήλωσε ότι ο Χασάν έλαβε πάνω από 31,9 εκατομμύρια ψήφους, ή 97,66% του συνόλου, με τη συμμετοχή να πλησιάζει το 87% των 37,6 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων της χώρας.

Η συμμετοχή φάνηκε χαμηλή την ημέρα των εκλογών, σύμφωνα με μάρτυρες, με ορισμένα εκλογικά τμήματα να διακόπτονται από τις διαμαρτυρίες.

Οι αρχές της Τανζανίας έχουν επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα τις τελευταίες τρεις νύχτες και έχουν περιορίσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μαχμούντ Θάμπιτ Κόμπο αρνήθηκε την Παρασκευή τις κατηγορίες ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας χρησιμοποίησαν υπερβολική βία, λέγοντας ότι υπήρξαν μόνο «πολύ λίγες μικρές περιστατικές» που προκλήθηκαν από εγκληματικά στοιχεία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σε δήλωση που εξέδωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπός του, ζήτησε «διεξοδική και αμερόληπτη έρευνα για όλους τους ισχυρισμούς περί υπερβολικής χρήσης βίας» και εξέφρασε τη λύπη του για την απώλεια ζωών.