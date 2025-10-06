Σφαγή 7ης Οκτωβρίου: Πρώην Ισραηλινός όμηρος θυμάται τα βασανιστήρια στα χέρια της Χαμάς

Όταν ο Ταλ Σόχαμ περπατά στο κιμπούτς Μπέερι στο νότιο Ισραήλ, εκεί όπου εκείνος και η οικογένειά του απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, λέει ότι αισθάνεται πως βρίσκεται σε ένα απέραντο νεκροταφείο, διαποτισμένο από τη φρίκη εκείνης της ημέρας.

Νοσταλγεί τις παλιές, ήρεμες μέρες πριν από την επίθεση και είναι βαθιά απαισιόδοξος για το μέλλον, παρά την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ισραήλ και τη Χαμάς να καταλήξουν σε συμφωνία στο πλαίσιο του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το σχέδιο έχει αναζωπυρώσει τις ελπίδες σε ολόκληρη την περιοχή ότι η σύγκρουση μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, που την πυροδότησε.

«Όλη αυτή η γειτονιά που κάποτε ήταν τόσο ειρηνική και όμορφη, ξέρεις, τώρα είναι ολοκληρωτικά κατεστραμμένη. Είναι σαν το κακό που έκαναν εδώ, το κακό που έφεραν οι τρομοκράτες, να έχει καλύψει τα πάντα», λέει ο Σόχαμ.

Οι ένοπλοι άρπαξαν τον Σόχαμ, τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά

Ο Σόχαμ πέρασε 505 ημέρες αιχμάλωτος στη Γάζα, μια περίοδο που θυμάται για τη σκληρότητα των δεσμοφυλάκων του και τη δύναμη των Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν ακόμη κρατούμενοι. Απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας τον Φεβρουάριο του φετινού έτους.

Εκείνος, η σύζυγός του Αντί, και τα δύο τους παιδιά αρπάχθηκαν από ενόπλους της Χαμάς, μέσα στην πιο αιματηρή ημέρα για τους Εβραίους μετά το Ολοκαύτωμα.

Οι μαχητές της Χαμάς υπερκέρασαν τα συνοριακά συστήματα άμυνας με μια αιφνιδιαστική επίθεση και τον οδήγησαν μαζί με άλλους 250 ομήρους στη Γάζα, σε μια πράξη βίας που διέλυσε την εικόνα του Ισραήλ ως αήττητης στρατιωτικής δύναμης.

Η επίθεση, στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, πυροδότησε μαζικά στρατιωτικά αντίποινα που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 67.000 Παλαιστίνιους στη Γάζα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής.

Άγχος παρά τις στρατιωτικές νίκες του Ισραήλ

Ο Σόχαμ δεν βλέπει προοπτική για μακροπρόθεσμη ειρήνη, ακόμη κι έπειτα από τις καταστροφικές επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της ηγεσίας του Ιράν και των περιφερειακών του συμμάχων —της Χαμάς, της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, των Χούθι στην Υεμένη και των ένοπλων ομάδων στη Συρία.

Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του, ο Σόχαμ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αντιισραηλινά αισθήματα είναι τόσο βαθιά ριζωμένα, ώστε η συνύπαρξη είναι αδύνατη.

«Αφού είδα το μέγεθος του μίσους με το οποίο έχουν μεγαλώσει —και με το οποίο μεγαλώνουν και τα παιδιά τους— είναι ξεκάθαρο ότι, τουλάχιστον στη δική μας γενιά, δεν θα είναι εφικτό», είπε.

Οκτώ μήνες πάνω από τη γη, ύστερα στα τούνελ

Ο Σόχαμ πέρασε τους πρώτους οκτώ μήνες της αιχμαλωσίας του πάνω από τη γη. Τον Ιούνιο του περασμένου έτους, όμως, εκείνος και δύο άλλοι όμηροι, ο Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ και ο Εβιάταρ Νταβίντ, μεταφέρθηκαν μεταμφιεσμένοι στον δρόμο.

Οι φύλακές τους τους οδήγησαν για περίπου 15 λεπτά, τους έδεσαν τα μάτια και τους πήγαν σε ένα τούνελ, όπου κατέληξαν σε έναν στενό, σκοτεινό θάλαμο, όπου κρατούνταν ήδη ένας άλλος όμηρος, ο Όμερ Βενκερτ.

«Νιώθαμε σαν να επρόκειτο να μείνουμε για πάντα σε αυτό το τούνελ, 20 ή 30 μέτρα κάτω από τη γη — σε έναν τάφο», είπε.

Το κελί τους ήταν ένα στενό τμήμα σήραγγας με τσιμεντένιους τοίχους, αμμώδες δάπεδο, σιδερένια πόρτα, τέσσερα στρώματα στο πάτωμα και μια τρύπα για τουαλέτα. Ο αέρας ήταν βαρύς και αποπνικτικός.

«Μας φέρθηκαν σαν ζώα. Δηλαδή, ούτε τα ζώα δεν θα τα κρατούσαν σε τέτοιες απάνθρωπες συνθήκες. Κι όμως, έτσι μας φέρθηκαν», είπε.

Ανακαλώντας τους ξυλοδαρμούς και τα ψυχολογικά βασανιστήρια

Οι φύλακες κάποιες φορές τους χτυπούσαν. Άλλες, τους βασάνιζαν ψυχολογικά, λέγοντάς τους ότι έπρεπε να διαλέξουν ποιος από τους τέσσερις θα εκτελούνταν.

Οι Γκιλμπόα-Νταλάλ και Νταβίντ παραμένουν όμηροι στη Γάζα. Οι εικόνες του Νταβίντ που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς τον Αύγουστο, δείχνοντάς τον εξαντλημένο στο υπόγειο κελί, προκάλεσαν σοκ στο Ισραήλ και διεθνώς.

«Φοβάμαι πραγματικά για τη ζωή τους. Ξέρεις, υπάρχουν ακόμη 20 ζωντανοί όμηροι στα χέρια αυτών των ζώων στη Γάζα», είπε ο Σόχαμ.

Ο Ταλ ήταν ο πρώτος που απήχθη από τους μαχητές.

Τον έσυραν έξω από το παράθυρο του ασφαλούς δωματίου, τον οδήγησαν μέσα από το κιμπούτς και τον πέταξαν στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου που τον μετέφερε στη Γάζα.

Μόνο έπειτα από περισσότερο από έναν μήνα αιχμαλωσίας έμαθε ότι η σύζυγός του και τα παιδιά του είχαν επιζήσει από την επίθεση, αλλά είχαν επίσης απαχθεί, μαζί με την πεθερά του, τη θεία της γυναίκας του και την κόρη της. Ο πεθερός του, Αβσαλόμ, δολοφονήθηκε.

Η Αντί και τα παιδιά τους απελευθερώθηκαν στην πρώτη συμφωνία με τη Χαμάς, στα τέλη του 2023. Ο ίδιος απελευθερώθηκε στη δεύτερη και τελευταία συμφωνία, τον Φεβρουάριο του 2025.

Ο γιος του τον ρώτησε αν όλοι θα πεθάνουν

Στεκόμενος μέσα στο καμμένο ασφαλές δωμάτιο απ’ όπου τον απήγαγαν, ο Σόχαμ θυμάται πώς ο 8χρονος γιος του τον ρώτησε: «Θα πεθάνουμε όλοι;» Εκείνος τότε είχε το μυαλό του μόνο στην επιβίωση.

Ένας διοικητής της Χαμάς άνοιξε πυρ με το τουφέκι Καλάσνικοφ του ενάντια στο αλεξίσφαιρο παράθυρο.

«Ήξερα ότι δεν μπορούσε να μας χτυπήσει ακόμα, αλλά μετά από μερικές σφαίρες θα δημιουργούσε μια τρύπα στο τζάμι — και τότε θα έπρεπε να παραδοθούμε, γιατί το παιχνίδι θα είχε τελειώσει για εμάς», είπε.

«Θα μπορούσε να ρίξει χειροβομβίδες μέσα ή να βάλει την κάννη του Καλάσνικοφ μέσα από την τρύπα και να μας θερίσει όλους».

Καθώς οι μαχητές της Χαμάς τον οδηγούσαν στον δρόμο, είδε δύο πτώματα ανθρώπων που εκτελέστηκαν με σφαίρα στο κεφάλι - ανθρώπους που αναγνώρισε.

Ο Σόχαμ πετάχτηκε στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου και μεταφέρθηκε στη Γάζα.