Τακαΐτσι: Η Κίνα θέλει να τροποποιήσει το status quo διά της ισχύος ή του εξαναγκασμού

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι κατηγόρησε σήμερα την Κίνα ότι θέλει «να τροποποιήσει το status quo δια της ισχύος ή του εξαναγκασμού» στις θαλάσσιες ζώνες, των οποίων διεκδικεί την κυριαρχία έναντι των γειτόνων της, αλλά διαβεβαίωσε πως θέλει να αποκαταστήσει «σταθερούς και εποικοδομητικούς δεσμούς».

Το Πεκίνο «εντείνει τις προσπάθειές του να τροποποιήσει μονομερώς το στάτους κβο δια της ισχύος ή του εξαναγκασμού στην Ανατολική Σινική Θάλασσα ή στη Νότια Σινική Θάλασσα, επεκτείνοντας παράλληλα και ενισχύοντας τις στρατιωτικές δραστηριότητές του στις ζώνες που περιβάλλουν τη χώρα μας», δήλωσε η υπερσυντηρητική πρωθυπουργός ενώπιον του κοινοβουλίου.

Απηχώντας τον προκάτοχό της Σιγκέρου Ισίμπα, η Τακαΐτσι δήλωσε επίσης ότι η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με «το πιο σοβαρό και πιο περίπλοκο περιβάλλον ασφαλείας» μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επικαλούμενη όχι μόνο την Κίνα, αλλά επίσης τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα.

Η Τακαΐτσι, η οποία έγινε τον Οκτώβριο η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, έκανε σήμερα την ομιλία της γενικής πολιτικής ενώπιον των βουλευτών μετά το θρίαμβο του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματός της στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 8ης Φεβρουαρίου.

«Η σταθερή πολιτική της κυβέρνησής μας είναι να προωθήσω με την Κίνα μια αμοιβαία επωφελή σχέση θεμελιωμένη σε κοινά στρατηγικά συμφέροντα και να οικοδομήσω μια σχέση εποικοδομητική και σταθερή», δήλωσε ωστόσο σήμερα η Τακαΐτσι.

«Με δεδομένο το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Κίνα ως γείτονας και τα πολυάριθμα προβλήματα και προκλήσεις που εκκρεμούν, θα συνεχίσουμε το διάλογό μας και θα απαντήσουμε με ηρεμία και διορατικότητα, με σεβασμό στα εθνικά συμφέροντά μας», πρόσθεσε.

Η Τακαΐτσι δήλωσε επίσης ότι θέλει να επανεξετάσει φέτος τα τρία κεντρικά έγγραφα που ορίζουν την αμυντική πολιτική της Ιαπωνίας, επειδή «οι αλλαγές στο περιβάλλον ασφαλείας, όπως η ανάδυση νέων μορφών πολέμου και η ανάγκη προετοιμασίας για παρατεταμένες συγκρούσεις, επιταχύνονται σε πολλούς τομείς».

Η ίδια πρόσθεσε πως θέλει να επιταχύνει τις συνομιλίες για μια νέα χαλάρωση του ιαπωνικού εμπάργκο στις εξαγωγές θανατηφόρων όπλων.

«Αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της αποτροπής και των δυνατοτήτων αντίδρασης των συμμάχων και εταίρων μας που συμμερίζονται τις ίδιες αξίες, σταθεροποιώντας παράλληλα τη βάση αμυντικής παραγωγής της Ιαπωνίας και τη βάση των τεχνολογιών για πολιτική χρήση», δήλωσε.

Η Τακαΐτσι είχε ήδη ανακοινώσει το φθινόπωρο ότι θέλει να επιταχύνει την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της χώρας ώστε να φθάσουν το στόχο του 2% του ΑΕΠ δύο χρόνια νωρίτερα.

Καθώς ο κυβερνητικός συνασπισμός της κατέχει περισσότερες από τα δύο τρίτα των εδρών στο κοινοβούλιο, αντιμετωπίζει μικρή μόνο αντίσταση στα σχέδιά της.

«Ισχύς και ευημερία»

Η πρωθυπουργός δεσμεύθηκε επίσης σήμερα να οικοδομήσει μια «ισχυρή και ευημερούσα» Ιαπωνία, υποσχόμενη να «πατήσει το κουμπί της ανάπτυξης» και προσπαθώντας παράλληλα να καθησυχάσει τις αγορές που ανησυχούν για τη δημοσιονομική πολιτική της.

Οι αγορές παρακολουθούσαν την ομιλία της Τακαΐτσι, η οποία υποσχέθηκε πως «δεν θα υιοθετήσει μια ανεύθυνη δημοσιονομική πολιτική που θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη» των επενδυτών.

«Θα διατηρήσουμε το ποσοστό διόγκωσης του δημοσίου χρέους στην ψαλίδα της οικονομικής ανάπτυξης και θα μειώσουμε σταδιακά την αναλογία του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ», επέμεινε.

Η Τακαΐτσι έχει υποσχεθεί να εξαιρέσει τα προϊόντα διατροφής από το φόρο κατανάλωσης 8% για τα δύο επόμενα έτη.

Η υπόσχεση αυτή είχε προκαλέσει αναταραχή στις αγορές, οι οποίες ανησυχούν για μια διόγκωση του χρέους και για δημοσιονομικές παρεκκλίσεις, με αποτέλεσμα να φθάσουν σε επίπεδα ρεκόρ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Η πρωθυπουργός επέμεινε σήμερα στο σχέδιό της, όμως διαβεβαίωσε πως θέλει να το χρηματοδοτήσει χωρίς την έκδοση επιπλέον χρέους.

«Η κυβέρνηση θα βάλει τέλος στη επίμονη τάση για υπερβολική λιτότητα και ανεπαρκείς επενδύσεις στο μέλλον μας» δήλωσε, παρά τα πολλαπλά σχέδια ανάκαμψης των προκατόχων της.

«Θα συνεχίσω αδιάκοπα να πατάω το κουμπί 'ανάπτυξη' όσο το δυνατόν περισσότερο», πρόσθεσε, στοχεύοντας στην ενίσχυση τομέων όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ημιαγωγοί και η ναυπήγηση πλοίων.

Τέλος, η Σανάε Τακαΐτσι υποσχέθηκε ότι το αρχιπέλαγος θα «προσφύγει στο μέγιστο βαθμό στις απαλλαγμένες από άνθρακα ενέργειες», την ώρα που το Τόκιο θέτει και πάλι σε λειτουργία πυρηνικούς σταθμούς σε μια προσπάθεια να μειώσει την ισχυρή εξάρτησή του από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων.

«Το να εγγυηθούμε μια ενέργεια που παράγεται τοπικά έχει κρίσιμη σημασία από την άποψη της ενεργειακής ασφάλειας» της Ιαπωνίας, δήλωσε η πρωθυπουργός, δεσμευόμενη εξάλλου να «ενισχύσει τις αλυσίδες εφοδιασμού» της χώρας.

Η Τακαΐτσι είπε ακόμα ότι θέλει να επιταχύνει τις συνομιλίες για την αναθεώρηση του συντάγματος με στόχο να αλλάξει το καθεστώς των ιαπωνικών ενόπλων δυνάμεων και να τροποποιήσει τους κανόνες της αυτοκρατορικής διαδοχής ώστε να διευρυνθεί το φάσμα των πιθανών διαδόχων του θρόνου.