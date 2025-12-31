Ταϊβάν: Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής μετά τα κινεζικά στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από το νησί

Η Ταϊβάν παρέμεινε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής την Τετάρτη, μετά τα εκτεταμένα στρατιωτικά γυμνάσια που πραγματοποίησε η Κίνα γύρω από το νησί την προηγούμενη ημέρα, διατηρώντας σε λειτουργία το κέντρο έκτακτης θαλάσσιας ανταπόκρισης, καθώς παρακολουθούσε τους κινεζικούς ναυτικούς ελιγμούς, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ασκήσεις με την ονομασία «Justice Mission 2025» περιλάμβαναν την εκτόξευση δεκάδων πυραύλων προς την κατεύθυνση της Ταϊβάν, καθώς και την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών κοντά στο νησί, σε μια επίδειξη ισχύος που προκάλεσε ανησυχία στους δυτικούς συμμάχους.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης την ολοκλήρωση των γυμνασίων, υπογραμμίζοντας ότι ο στρατός θα παραμείνει σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και θα συνεχίσει να ενισχύει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

Η Ταϊπέι καταδίκασε τις ασκήσεις, χαρακτηρίζοντάς τες απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και κατάφωρη πρόκληση.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του Συμβουλίου Θαλάσσιων Υποθέσεων της Ταϊβάν, Κουάν Μπι-λινγκ, κινεζικά πλοία άρχισαν να απομακρύνονται από την περιοχή γύρω από το νησί.

«Η κατάσταση στα ύδατα έχει εκτονωθεί, με τα πλοία και τα σκάφη να αποχωρούν σταδιακά», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook αργά το βράδυ της Τρίτης.

Αξιωματούχος της ακτοφυλακής της Ταϊβάν δήλωσε στο Reuters ότι και τα 11 πλοία της κινεζικής ακτοφυλακής είχαν αποχωρήσει από τα ύδατα κοντά στην Ταϊβάν και συνέχιζαν να απομακρύνονται. Παράλληλα, αξιωματούχος ασφαλείας της Ταϊβάν ανέφερε ότι τα κέντρα έκτακτης ανταπόκρισης για τον στρατό και την ακτοφυλακή παρέμειναν σε λειτουργία.

Περισσότερα από 90 κινεζικά πολεμικά πλοία και σκάφη της ακτοφυλακής βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, με πολλά από αυτά ανεπτυγμένα στη Νότια Σινική Θάλασσα, γύρω από την Ταϊβάν και στην Ανατολική Σινική Θάλασσα, στο πλαίσιο μιας μεγάλης ναυτικής επίδειξης ισχύος, είχαν δηλώσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι ασφαλείας στο Reuters.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφεραν ότι το κινεζικό ναυτικό αυξανόταν σταθερά από τις αρχές της εβδομάδας.

Η Κίνα βρίσκεται στο μέσον μιας περιόδου που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα και ασκήσεις.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τις τελευταίες 24 ώρες 77 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη και 25 πλοία του ναυτικού και της ακτοφυλακής επιχειρούσαν γύρω από το νησί.

Από αυτά, 35 στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν παραβιάσει τη μέση γραμμή του Στενού της Ταϊβάν, που λειτουργεί ως άτυπο όριο μεταξύ των δύο πλευρών, πρόσθεσε.

«Αυστηρή προειδοποίηση»

Καθώς τα πολεμικά γυμνάσια βρίσκονταν σε εξέλιξη, οι πρεσβευτές στην Κίνα από τις χώρες που συγκροτούν την ομάδα Quad, η οποία έχει δημιουργηθεί για τη διεξαγωγή διαλόγου ασφαλείας, συναντήθηκαν στο Πεκίνο την Τρίτη.

Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα, Ντέιβιντ Περντιού, ανήρτησε στην πλατφόρμα X φωτογραφία του μαζί με τους πρέσβεις της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας και της Ινδίας στην αμερικανική πρεσβεία.

Χαρακτήρισε την Quad «δύναμη για το καλό» που εργάζεται για τη διατήρηση ενός ελεύθερου και ανοικτού Ινδο-Ειρηνικού, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνάντησης.

Η αμερικανική πρεσβεία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τη συνάντηση.

Τα γυμνάσια, τα πιο εκτεταμένα μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική τους κάλυψη, ανάγκασαν την Ταϊβάν να ακυρώσει δεκάδες εσωτερικές πτήσεις και να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη και να αναπτύξει πολεμικά πλοία για παρακολούθηση της κατάστασης.

Πηγή: AP Photo

Στρατιώτες εθεάθησαν να πραγματοποιούν ασκήσεις ταχείας αντίδρασης, περιλαμβανομένης της τοποθέτησης οδοφραγμάτων σε διάφορα σημεία.

Η Κίνα χαρακτήρισε τις ασκήσεις «αναγκαίο και δίκαιο μέτρο» για τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, δήλωσε την Τετάρτη σε τακτική ενημέρωση η εκπρόσωπος του Γραφείου Υποθέσεων της Ταϊβάν, Τζανγκ Χαν. Όπως πρόσθεσε, επρόκειτο για «αυστηρή προειδοποίηση προς τις αυτονομιστικές δυνάμεις υπέρ της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν και την εξωτερική παρέμβαση».

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua δημοσίευσε άρθρο στο οποίο συνοψίζονται «τρία βασικά συμπεράσματα» από τα γυμνάσια, τα οποία ξεκίνησαν 11 ημέρες μετά την ανακοίνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενός πακέτου στρατιωτικής βοήθειας-ρεκόρ ύψους 11,1 δισ. δολαρίων προς την Ταϊβάν.

Η προσομοιωμένη «περικύκλωση» κατέδειξε την ικανότητα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού να «ασκεί πίεση και να περιορίζει τις αυτονομιστικές δυνάμεις, ενώ ταυτόχρονα να αποτρέπει την πρόσβαση εξωτερικών παρεμβάσεων – μια προσέγγιση που συνοψίζεται ως “σφράγιση εσωτερικά και αποκλεισμός εξωτερικά”», ανέφερε το άρθρο, επικαλούμενο τον Τζανγκ Τσι, καθηγητή στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Άμυνας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Παρά την αυξανόμενη ένταση των κινεζικών στρατιωτικών ασκήσεων, το Πεκίνο είναι απίθανο να ξεκινήσει πόλεμο με κόστος τη διεθνή του φήμη, εκτίμησε ο Λάιλ Γκόλντσταϊν, επικεφαλής του προγράμματος Ασίας του αμερικανικού think tank Defense Priorities.

«Απειλούν και εκφοβίζουν συχνά, αλλά τελικά ένας πόλεμος θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρός για την Κίνα, ό,τι κι αν συμβεί», δήλωσε.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν τμήμα της επικράτειάς της και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την υπαγωγή της στον κινεζικό έλεγχο. Η Ταϊβάν απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Πεκίνου.